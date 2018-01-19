Владимирская область: инновации превратились в миллиардные долги

Владимир, , 13:22 — REGNUM Владимирский арбитражный суд продолжает рассматривать иск о банкротстве компании «СТЭС-Владимир», который позиционировался как «инвестиционный проект по созданию первого в России промышленного производства плит и фасонных изделий из пеностекла «Неопорм». Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, истец — «Внешэкономбанк» — просит признать предприятие банкротом из-за долга, который составляет более 7 млрд рублей.

Заявление поступило в суд в октябре 2017 года. Изначально иск был оставлен без движения, так как в документах были найдены небольшие нарушения, однако позже суд все-таки дал ход делу.

«Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании акционерного общества «Компания «СТЭС-Владимир» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у должника просроченной свыше трех месяцев задолженности в сумме 3 062 728 165 руб. 91 копейки и 59 745 037,23 евро», — говорится в документах суда.

Представители «СТЭС-Владимир» не согласились с суммами заявленных требований. Кроме того, предприятие попросило привлечь к участию в деле Минфин РФ, так как банкротство завода повлечет убытки для бюджета. Суд отказал в просьбе.

«Должник пояснил, что согласно его бухгалтерскому балансу стоимость активов существенно превышает имеющуюся задолженность», — говорится в документе.

Следующее судебное заседание пройдет 31 января.

Между тем, как отметил портал «ПроВладимир», кредит, взятый предприятием в банке, резко увеличился из-за скачка евро. Так, во время визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева руководитель предприятия Михаил Дудко жаловался, что без помощи компании не выжить.

«Мы взяли кредит во «Внешэкономбанке» — 4,15 млрд рублей, сегодня за счёт курсовой разницы это уже 7,3 млрд. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, большая просьба к вам: посмотреть, что можно сделать, чтобы компания выжила», — цитирует издание главу производства.

ИА REGNUM напоминает, что завод компании «СТЭС-Владимир» производит в регионе инновационные материалы для строительной отрасли. Он был заложен во Владимире в 2011 году.

«Так началась реализация инвестиционного проекта по созданию первого в России промышленного производства плит и фасонных изделий из пеностекла «Неопорм» с общим объёмом инвестиций 5,2 млрд рублей», — сообщали в пресс-службе администрации региона.

Открытие завода состоялось в 2014 году. Здесь было создано более 300 рабочих мест (сейчас работают 180 человек). Предприятие поставляет свою продукцию в том числе корпорациям «Газпром» и «Роснефть», а также компании «Ямал СПГ».

Отметим, что проблемы есть и у других владимирских заводов. К примеру, в октябре прошлого года Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру наблюдения на Владимирском электромоторном заводе, который входит в состав концерна «Русэлпром». Долг завода перед кредитором составил всего 361 тысячу рублей, но даже с ним предприятие справиться не смогло.

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