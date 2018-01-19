Студенты российских вузов поддержали полуобнаженных ульяновских курсантов

Ульяновск, , 13:56 — REGNUM Вот уже несколько дней в сети продолжается флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, на которых обрушилась волна негатива из-за пародии на клип Satisfaction итальянского ди-джея Бенни Бенасси. 18 января студенты различных российских вузов выложили в YouTube ролики, похожие на оригинальный.

Один из них сняли студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области. На ролике молодые люди в нижнем белье танцуют, изображая занятие хозяйственными делами в общежитии.

Второе видео предположительно сняли студенты академии гражданской защиты МЧС. На ролике учащиеся в футболках с надписью «МЧС» и в нижнем белье также пародируют известный клип. Главным отличием от видео студентов УИГА стало то, что задействованные в роликах молодые люди скрывают свои лица.

Как и первое скандальное видео, новые ролики вызвали неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Часть из них выступила в поддержку студентов и считает, что видео очень смешные и стали поводом для объединения молодёжи.

«Молодёжь просто дурачится, а когда, как не в этом возрасте! Молодцы, круто сняли, все продумали», — прокомментировала Юлия Р.

Некоторые даже призвали учащихся других вузов поддержать студентов, которые уже сняли пародию на клип, и последовать их примеру.

«Курсанты других училищ, поддержите ребят и снимите тоже видеоролики», — пишет пользователь John Casius.

Другая часть пользователей считает, что не стоит уделять внимание «этим глупостям», при этом всё же отмечая свое негативное отношение к роликам.

«Меньше внимания надо обращать на эти глупости. Но лично я этих клоунов на работу бы не взял, пусть дальше пляшут», — заключил Stefan.

Однако некоторые из пользователей придерживаются более критического мнения.

«Не люди, а обезьяны! Не пригодно для будущих специалистов!» — считает Дарья Д.

«Крах и дно нации», — пишет Berserker Maybah.

Напомним, 16 января в сети распространилось видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами», снятое ульяновскими курсантами по мотивам клипа Satisfaction итальянского ди-джея Бенни Бенасси. Действие происходит в студенческом общежитии. Студенты в нижнем белье с кожаными ремнями и в форменных фуражках танцуют, активно двигая бёдрами.

Видео быстро стало вирусным и дошло до руководства вуза. Как сообщали СМИ, студентов могут отчислить, однако какое в итоге решение примет ректор вуза, пока неизвестно. Тем временем общественность встала на поддержку молодых людей. В частности, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не одобрил идею с отчислением курсантов, отмечая у себя в Facebook, что это «не добавит им патриотизма и воспитания».

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновский губернатор про эротический клип: не надо ломать жизнь