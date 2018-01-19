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Во Владивостоке в школе распылили перцовый газ

Происшествия

В отношении родителей подростка составлен административный протокол

Владивосток, 19 января 2018, 12:49 — REGNUM  Четверо подростков пострадали в одной из школ Владивостока из-за распыления перцового газа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

«Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь четверым 13-летним подросткам с признаками аллергической реакции, — говорится в сообщении. — В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет».

По предварительным данным, виновником происшествия стал ученик восьмого класса, который купил в одном из магазинов города защитный перцовый баллончик.

Отмечается, что в отношении родителей подростка составлен административный протокол за «неисполнение обязанностей» по воспитанию несовершеннолетнего.

В отношении сотрудника магазина, продавшего ребенку баллончик, также составлен административный протокол.

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