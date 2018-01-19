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Клинцевич: Есть связь в трагедиях в Перми и Бурятии

Общество

Оба эти трагических случая жестко обозначили две разнопорядковые проблемы

Клинцевич: Есть связь в трагедиях в Перми и Бурятии
Иллюстрация: Council.gov.ru
Франц Клинцевич

Москва, 19 января 2018, 11:16 — REGNUM  В Совфеде видят косвенную связь между трагедиями в школах Перми и Бурятии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

«Думаю, что прямая связь между происшествиями в Бурятии и Перми отсутствует. Но даже если она обнаружится, это ничего не меняет. Причина — не в социальных сетях. Что касается косвенная связи, то она, несомненно, есть», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Оба эти трагических случая жестко обозначили две разнопорядковые проблемы, которые необходимо безотлагательно решать, отмечает сенатор.

«Это — безопасность школ. Это — состояние психического здоровья подрастающего поколения в целом. Вторая проблема, разумеется, намного серьезнее. Будет очень плохо, если мы не сделаем выводов из этих трагических случаев», — сказал Клинцевич.

Утром 19 января 15-летний подросток совершил нападение на одну из школ Улан-Удэ. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. По предварительным данным, подросток ворвался в кабинет, где проходил урок у 7-го класса, и бросил «коктейль Молотова».

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15 января в пермской школе № 127 во время урока в класс ворвались двое вооруженных подростков и напали на педагога и учеников начального звена. С ранениями были госпитализированы девять школьников, учитель и сами налётчики.

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Нападение на школу в Улан-Удэ

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