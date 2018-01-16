Собчак измерила полноценность человека: доступом к Сбербанку

Москва, , 10:45 — REGNUM В эфире радио «Комсомольская правда» Собчак заявила, что жители Крыма будут жить все хуже, а регион будет нищать. В свою очередь Россия якобы будет тратить все больше бюджетных денег на Крым.

Это, по мнению Собчак, связано с тем, что воссоединение Крыма с Россией не признано в мире. Из-за этого в Крым не идет Сбербанк, не проводится ни один матч ЧМ-2018. Потому что туда никто не приедет или компания попадет под санкции.

«Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — сказала телеведущая, заявившая себя кандидатом на выборы президента РФ.

Ранее ВЦИОМ назвал Собчак лидером антирейтинга: он достиг почти 90%. В ответах респондентов на вопрос о том, за кого из кандидатов вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах, Собчак набрала 89,8% голосов, Явлинский — 44,8%, Жириновский — 44,6%, Титов — 28,9%, Грудинин — 28,2%. Самый низкий антирейтинг у Путина — 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая и журналист Ксения Собчак уже сделала несколько провокационных заявлений по Крыму, в частности, предложив провести на полуострове повторный референдум о самоопределении.

По ее мнению, Россия нарушила свои международные обязательства — речь идет о Будапештском меморандуме. Такая позиция телеведущей вызвала бурную критику и не осталась без ответа со стороны властей Крыма, которые попросили Собчак не спекулировать на «острой» и серьёзной теме территориальной принадлежности полуострова, а также не оспаривать искренность решения быть с Россией более двух с половиной миллионов крымчан.

Эксперты расценили такие заявления Собчак «как позицию той части элиты, что паразитирует на своей стране и готова в любой момент её предать и продать».

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