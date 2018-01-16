Слова вместо хлеба: аграриям вновь пообещали зерновые интервенции

Светлана Шаповалова, , 12:49 — REGNUM

Аграриев хлебных регионов нашей необъятной родины, несмотря на очевидный кризис зернового рынка, продолжают кормить обещаниями о начале интервенционных торгов. Вот и сегодня, 16 января, отвечая на вопрос ИА REGNUM, заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) — председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов заявил:

«В настоящий момент ожидаем решения Минсельхоза России и начала интервенций. Есть основания полагать, что Алтайский край будет определен в числе первых регионов, где они пройдут».

Действительно, хороший урожай пшеницы, полученный не только в Алтайском крае (более 5 миллионов тонн), но и по всей стране (порядка 140 миллионов тонн), напрямую повлиял на ценовую ситуацию. Перенасыщение сырьем не могло не провоцировать снижение закупочных цен. Но почему настолько сильно? И что сделано для стабилизации рынка? Слов было много, вопросов — еще больше, но на практике — ничего.

«В августе в краевое УФАС России было направлено ходатайство о нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» на товарном рынке зерна. Мы обсуждали эту тему на совместном заседании комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию и совета по вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий при Законодательном собрании. В сентябре прошлого года правительство Алтайского края подготовило и направило письмо в федеральный центр с просьбой запуска государственных закупочных интервенционных торгов», — пояснил Сергей Серов.

Напомним, что федеральный центр тогда весьма странно реагировал на эти просьбы из регионов: что в Минсельхозе, что в правительстве заявляли, что приоритетом должны стать не государственные закупки, а экспорт зерновых. Но каким должен быть тариф на их перевозку из Сибири, учитывая удаленность территории?

На проблему ценообразования 27 декабря обратил внимание президент Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета РФ, поручив правительству подготовить эффективные предложения, — проинформировал сегодня Сергей Серов.

Читайте также: Владимир Путин взял под личный контроль проблемы зернового рынка и аграриев

Как следует из недавнего интервью губернатора Алтайского края Александра Карлина, опубликованного на официальном сайте региона, не только крестьянам, но и зернопереработчикам сейчас туго приходится.

«Несколько лет назад зернопереработка была исключена из госпрограммы развития сельского хозяйства и лишилась льготного кредитования. Из-за этого был приостановлен процесс обновления основных фондов. Кроме того, некоторые зернопереработчики брали льготные кредиты для закупки сырья — так они пытались пополнить свои оборотные средства и могли по справедливым ценам закупить зерно у крестьян. В свою очередь аграрии не стали реализовывать урожай по невыгодным для них ценам. Все это в совокупности усложнило экономическую ситуацию», — пояснил Александр Карлин.

Актуальным он считает также распространение преференционных режимов транспортировки зерна на продукцию зернопереработки.

«Мы вынуждены лоббировать эту тему. Хотя сейчас со мной и Александр Ткачев согласен, что экспортировать нужно не зерно, а продукцию переработки», — подчеркнул глава края.

Кстати, процесс самостоятельного включения региона в решение проблемы перепроизводства уже принёс определённые результаты.

По итогам 2017 года компания «Алтайские мельницы» совместно с местными зерноперерабатывающими предприятиями отгрузили более 3,5 тысячи тонн муки в КНР. Её произвели на предприятиях объединения «Грана» (Табунском и Коротоякском элеваторах) и расфасовали в бумажные пакеты объемом 1 и 2 килограмма. В сравнении с 2016 годом прирост составил около 20%.

«Продукцию отправили в Китай железнодорожным транспортом. Последнюю партию отгрузили в конце декабря», — пояснили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

О том, что интервенции все-таки будут проведены, свидетельствует официальная информация Объединённой зерновой компании. Соответствующее уведомление 30 декабря, под конец 2017 года появилось на официальном сайте ОЗК.

Тем не менее государственные интервенции — это только один из возможных инструментов регулирования зернового рынка. И то, что интервенции будут точечными, не изменит особенно ситуацию.

Как уже неоднократно писало ИА REGNUM, речь идет о системном кризисе аграрной отрасли, а также несвоевременно принимаемых мерах людьми государевыми.

Читайте также: За хлебным фронтом: к чему приведёт падение цен на урожай?

О кризисе перепроизводства в России было известно еще в 2016 году, равно как и о том, что закрома родины полны под завязку урожаями прошлых лет. Только в Алтайском крае, по словам губернатора Александра Карлина, хранится 217 тыс. тонн интервенционного зерна.

«Это подушка безопасности для наших зернопереработчиков. В случае неурожая государство через АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) реализует это зерно в местах хранения, и первыми, кто на него будет претендовать, — местные компании. Мы уже подписали соглашение с ОЗК», — отмечал недавно глава Алтайского края.

Но ведь очевидно, что помимо кризиса перепроизводства на падение цены зерновых влияют и субъективные факторы. Не стоит, к примеру, забывать о хартии, провозглашённой налоговыми органами, подписав которую, переработчики обязуются не использовать схемы с НДС при работе с аграриями.

Однако то, что, по мнению налоговиков, призвано предотвратить махинации и серые схемы в расчётах, разрушило годами существовавшую схему с посредниками при закупках зерна. По мнению экспертов, эта ситуация тоже в среднем на 1 тысячу рублей удешевила тонну пшеницы.

Негативную роль в ценообразовании сыграло и то, что государство заранее не позаботилось о разгрузке закромов родины. Парадокс происходящего в том, что при продаже килограмма хлеба за более чем 50 рублей алтайским аграриям достаётся всего 3,5 рубля! Остальное при всех расходах на производство муки и прочее уходит тем, кто не имеет отношения к производству хлеба, — перекупщикам, посредникам, банкирам, нефтяникам, производителям топлива.

Читайте также: Буханка с горечью: почём хлеб для народа?

И это при том, что цена зерна по-прежнему ниже себестоимости, и только алтайские аграрии за взятые под урожай кредиты до конца января 2018 года должны вернуть банкам порядка 2 миллиардов рублей кредитов.

Недовольство такой политикой растёт, а последствия опасны для всей российской экономики. Для социальной политики — тоже. Особенно в год президентских выборов: кто-то явно стремится «расшатать» общество проблемой, которая вполне решаема, если бы ею занимались. Как тут не вспомнить слова древнегреческого «отца комедии» Аристофана, еще в 427 г. до н. э. предупреждавшего: «Не корми словами вместо хлеба».