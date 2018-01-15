Скандал недели в Прикамье: «свистопляска» в системе образования

Наталья Хомутова, , 09:48 — REGNUM

В Пермском крае всю неделю (8−14 января) обсуждают открытое письмо воспитателя детского сада Перми Марии Ш., которая разместила в соцсети открытое письмо президенту России Владимиру Путину и осмелилась во всеуслышание сказать о проблемах в системе дошкольного образования. Большинство тех, кто ознакомился с письмом, поддержали педагога, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О правдивом письме

8 января в соцсети появилось открытое письмо президенту, где пермская воспитательница громко сказала о проблемах: низкой заработной плате, отсутствии финансов на нужды детсада, абсурдных инструкциях чиновников и назвала сотрудников департамента образования клиническими дармоедами.

«Открытое письмо Марии Ш. президенту Путину о мизерных доходах и несправедливой системе оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитетов Пермского края стало тем самым кончиком палки, разворошившей осиное гнездо. Проблемы, о которых пишет воспитатель детского сада, неоднократно поднимались и обсуждались на разных уровнях: всевозможных круглых столах, депутатских слушаниях, пленарных заседаниях, рабочих группах, отраслевых совещаниях и т. д. и т. п. Но, как говорится, воз и ныне там», — отметил известный пермский политик Константин Окунев.

Он также подчеркнул, что на его памяти публично, открыто, вскрывая систематическое статистическое враньё, впервые бюджетник заявил о проблемах в системе образования. Окунев выразил надежду, что у руководства детского сада и у высокопоставленных чиновников «хватит мозгов не подвергать гонению учреждение, в котором работает Мария, ведь это публичное обращение является своеобразной прививкой от подобных необдуманных «хотелок» свести счёты».

Нуждается в наставнике?

Чиновники отреагировали на письмо. Городской департамент образования опубликовал ответ с разъяснениями методики начисления заработной платы воспитателям и подчеркнул, что все расходы, связанные с организацией учебного процесса, финансируются из бюджета. В краевом министерстве образования прошёл круглый стол с участием министра, но без участия виновницы «торжества».

"Минобр же собрал экстренное совещание по поводу меня, не пригласив, собственно, меня саму, но не забыв пригласить журналистов», — заметила Мария Ш.

Министр образования региона Раиса Кассина озвучила средний заработок воспитателей детских садов Перми — 31 167 рублей. Часть составляют стимулирующие выплаты. Присутствующие на заседании заведующие детскими садами говорили о том, что для достойной оплаты труда педагоги должны участвовать в конкурсах, обмениваться опытом, внедрять современные интересные программы развития, информируют местные СМИ. Своих денег, как сообщала Мария, воспитателям тратить не нужно. Заведующая детским садом, где работает Мария Ш., отметила, что в дошкольном учреждении есть все необходимые материалы для работы.

В министерстве образования заверили, что вопрос об увольнении Марии Ш. не рассматривается. Но стоит отметить, что заведующая пообещала чиновникам провести беседу с педагогом по поводу сложившейся ситуации.

«Мария Шубина работает в детском саду с июня, и видно, что она не адаптирована. Нужно объяснить ей, что она может сделать, чтобы зарабатывать больше, назначить наставника, который поможет пройти этот путь и адаптироваться», — сказала глава краевого минобра Раиса Кассина, сообщает портал progorod59.ru.

После скандального письма в детском саду проводится проверка.

О свистопляске

Действия чиновников Мария Ш. назвала свистопляской:

«Размышления о происходящей свистопляске. Вот же, забавный какой наш Департамент образования. Посмотрите на их действия и комментарии, они сейчас упирают на то, что у меня мало опыта работы в данной сфере, так я же этого и не скрывала».

Она заявила, что намерена продолжить обучение и собирается поступать в Пермский педагогический университет. При этом педагог подчеркнула, что окончила Пермский педагогический колледж №1, где сильный и интересный педсостав.

Мария недоумевает, для чего департамент образования затеял проверку детского сада, где она работает:

«Вот только я не очень понимаю, каким образом вся эта информация вписывается в контекст моего письма. Зачем и для чего Департамент лихорадочно начал внеплановую проверку сада, в котором я работаю? Цели и задачи обозначьте, пожалуйста. Что вы будете делать? Прессовать сотрудников? Изымать «алгоритмы игры на погремушке»? Проверять КОПы, ДОПы и прочие ОПы? Спрашивать, почему нет тех или иных пособий? Как дети, ей-богу.

Министерство образования, вообще, слегка растерялось, прямо такое ощущение, что не знают, куда бежать и что делать. Таки я вам подскажу — проверяйте не сады, а, например, департамент, в первую очередь финансовую часть. Где они, все те блага, про которые говорится в официальном ответе в СМИ? Ну, и про себя забывать, наверное, не стоит», — сказала воспитатель.

Призыв

Пермский педагог призналась, что получает множество писем как из Прикамья, так и из других регионов России. Ни один человек ещё не написал, что нет проблем.

«Везде одна и та же проблема, в отчётах всё кучеряво, а по факту очень далеко от истины», — отметила Мария.

Она убеждена, что сейчас каждый, кто согласен с её письмом президенту, должен найти в себе силы и смелость написать петицию в поддержку этого письма и стать её автором.

Между тем многие единомышленники пермского педагога, несмотря на поддержку письма, настроены весьма пессимистично. Они не верят в позитивные изменения.

Мария предлагает объединить усилия, поскольку только так может возникнуть сила.

«Почему бы, наконец-то, не позволить себе сказать правду, глядя в глаза и не скрывая ничего? Сколько можно позволять такое унизительное отношение к педагогам? Стоит просто однажды понять, что вместе — мы сила!»

Педагог считает, что только воспитатели, которые непосредственно работают с детьми, могут чётко обозначить болевые точки в системе дошкольного образования.

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