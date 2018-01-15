Аэропорт «Пулково»: когда проход пешком будет платным?

Виктория Бабаева, , 10:45 — REGNUM

С 10 января в аэропорту Пулково введены новые условия пользования парковочным комплексом. Теперь проезд по транзитной зоне между парковками Р1, Р2, Р3 в петербургском аэропорту платный. В данной зоне действуют тарифы: с 1-й по 15-ю минуту — 200 рублей, с 16-й по 30-минуту — 700 рублей, далее каждые 30 минут — 700 рублей.

Чтобы плата за использование зоной не взималась, в течение 15 минут необходимо разместить автомобиль на парковку Р1, Р2 или Р3 для тарификации в соответствии с выбранной зоной парковки. Об этом сообщается на сайте «Пулково».

С одной стороны, действия оператора аэропорта (компания «Воздушные Ворота Северной Столицы») объяснимы — посредством введения новых условий компания надеется навести порядок на территории парковки. Транзитная зона ранее использовалась водителями как место, где можно бесплатно подождать прибывающих, не боясь задержаться «на подольше» (бесплатный проезд непосредственно к терминалу допускается только на 15 минут).

Открытым остается вопрос, почему оператор принял решение самостоятельно урегулировать данный вопрос. Раз водители нарушают правила дорожного движения на данном участке, камеры, фиксирующие это, оказались бы весьма кстати. Разве что суммы денежных взысканий за нарушения подлежали бы зачислению в бюджет города.

С другой стороны, если вопрос с парковкой в неположенном месте решается в данной зоне, то усугубляется ситуация на Пулковском шоссе. Автомобилисты массово ставят машины на крайней правой полосе шоссе, которая является полосой для общественного транспорта. Напомним, что кроме как на автомобиле, автобусе или маршрутке до петербургского аэропорта добраться нельзя — в отличие от аэропортов Москвы, аэроэкспресса до Пулково пока что нет. Таким образом, получается, что выделенная полоса для автобусов занята припаркованными автомобилями, что не улучшает транспортную доступность. Кроме того, такой способ незаконной парковки повышает аварийность на подъезде к аэропорту: выезды с платных парковок перекрыты припаркованными вдоль дороги автомобилями, что ухудшает видимость при выезде и заезде на платные парковки.

Ранее жители города уже выражали свое недовольство в отношении условий пользования парковкой. Даже пришлось вмешаться антимонопольной службе. Несколькими месяцами ранее, в сентябре 2017 года, Санкт-Петербургское УФАС России направило компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, речь шла о том, что на тот момент в «Пулково» был установлен слишком короткий бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне Центрального пассажирского терминала, так называемая зона kiss and fly. С 1 ноября по требованию ФАС время нахождения в зоне непосредственно у терминала было увеличено до 15 минут, как и было прежде. Напомним, что в начале лета 2017 года бесплатный период для подъезда к терминалу для высадки или посадки пассажиров стал составлять 10 минут.

Весной 2017 года в целях «повышения комфорта» для пассажиров и автомобилистов в аэропорту «Пулково» были изменены условия использования парковочного комплекса. В зонах краткосрочной парковки было отменено бесплатное время (ранее на этих парковках можно было находиться бесплатно в течение первых 20 минут), а штраф за нахождение автомобиля непосредственно у терминала по истечении 15 минут был повышен с 500 до 1000 рублей.

Результатом всех этих действий стало не повышение комфорта, как обещало руководство аэропорта, а появление новых проблем у приезжающих в «Пулково». На выезде от терминала стали возникать заторы, так как автомобилисты стремятся как можно быстрее покинуть территорию, чтобы не попасть под штраф. Усугубляли ситуацию сбои в работе выпускающих шлагбаумов.

По поводу парковочного комплекса аэропорта в начале сентября руководство города провело совещание, в ходе которого вице-губернатор Игорь Албин и председатель комитета по транспорту Александр Головин отметили, что исключительно заградительными тарифами в зоне терминала ситуацию не улучшить. В Смольном призвали «Пулково» поискать внутренние ресурсы. Вероятно, поступления с оплаты парковки и станут теми «внутренними ресурсами».

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