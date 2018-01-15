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«За чистую окружающую среду»: часть 1

Общество

Права не дают, права берут

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«За чистую окружающую среду»: часть 1
Иван Шилов © ИА REGNUM
Окружающая среда

Игорь Свирин, 15 января 2018, 14:08 — REGNUM  

42-я статья конституции РФ прямо говорит о том, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. О своем намерении добиваться исполнения органами власти своих конституционных прав заявили жители Москвы и Московской области на состоявшейся в пресс-центре ИА REGNUM учредительной конференции общественного комитета «За чистую окружающую среду».

«Ложь властей, нежелание учитывать интересы простых жителей вынуждают нас вступить в борьбу за право людей жить в благоприятной окружающей среде», — заявили участники конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2017 года на центральной площади Наро-Фоминска прошел большой митинг против строительства в регионе мусоросжигательных заводов (МСЗ), предусмотренных приоритетным проектом «Чистая страна». Митингующие также выступили против «мусорной политики» губернатора Московской области Андрея Воробьева, которая привела к полному коллапсу отрасли и переживаемым на ряде мусорных полигонов региона экологическим бедствиям.

Подробности читайте здесь: Москва отказалась от мусоросжигательных заводов — травить будут Подмосковье

regnum author Игорь Свирин
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Экологические проблемы Москвы

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