Вооружённое нападение на школу в Бурятии: ранены трое школьников

Улан-Удэ, , 07:26 — REGNUM Очередное громкое ЧП произошло в одной из школ в Бурятии. Подросток ворвался в учебное учреждение с топором. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР, инцидент произошёл в школе в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ сегодня утром, 19 января.

Известно, что злоумышленник — ученик девятого класса. Сначала он напал на учеников седьмого класса, а затем поджёг учебное помещение.

Пострадали трое учеников и учительница. Насколько серьёзные травмы они получили, в ведомстве не уточняют. Пользователи соцсети сообщают, что подросток «отрубил мальчику палец и ранил одну девочку».

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«Сегодня в 5 школе случился теракт. Мальчик класса 8−9 прошел в школу […] с топором. На 2-ом уроке сработала пожарная сигнализация. Мальчик отрубил мальчику палец и ранил одну девочку (авторские пунктуация и орфография сохранены — прим. ИА REGNUM )», — делятся горожане информацией о случившемся в паблике «Аноним03».

Также интернет-пользователи уточнили, что пожарные быстро приехали, а «вот полиция и скорая приехали минут через 5−15, даже больше». Горожанин задаётся вопросом, «как вахтерши пропустили этого мальчика».

Что толкнуло подростка на такой поступок, ещё предстоит выяснить следователям. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних»).

Кроме того, следствие даст правовую оценку бездействию работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.

Добавим, что в настоящее время подозреваемый в нападении на детей уже задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней это далеко не первый громкий инцидент. Так, 15 января поножовщина произошла в школе в Перми. Подростки пришли в учебное заведение вооруженными. Они вошли в помещение, где находились ученики младших классов, и нанесли ранения девяти школьникам и педагогу. Друг друга злоумышленники также ранили и попали в больницу. Решением суда они заключены под стражу.

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17 января по факту поножовщины в школе Смольного Сосновского района Челябинской области было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что двое учеников девятого класса подрались на перемене. Затем один из подростков нанёс ранение другому. Пострадавший попал в больницу, а подозреваемого задержали. Предварительно известно, что он готовился заранее.

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А 18 января в Красноярском крае нападению подверглась школьная учительница. Её пьяный супруг ворвался в класс и прямо на глазах учеников избил женщину.

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