Плохая, хорошая, дорогая и бесполезная транспортная реформа

Nesiditsa.ru Липецк

Автоматизированную систему безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа в липецком общественном транспорте запустили с 1 июля. В течение месяца при оплате наличными и картой проезд стоил одинаково, но по истечению тестового срока при оплате картой стоимость одной поездки осталась на прежнем уровне — 17 рублей, а при оплате наличными — возросла до 22 рублей.

Эта мера, по мнению администрации, должна была решить сразу несколько проблем: вывести сферу пассажирских перевозок и курсирующие в ней денежные средства из «серой» зоны, получить точные данные о пассажиропотоке на разных маршрутах, добиться перехода 90% пассажиров на транспортные карты, а также заставить частных перевозчиков обновить транспорт, что не удалось мэрии двумя годами ранее.

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Повышение тарифов мало кого обрадовало, особенно учитывая, что неполадки в работе терминалов продолжались гораздо дольше отведенного им месяца, что нервировало пассажиров и водителей и приводило к конфликтам. Коммунисты даже пытались через суд доказать, что стоимость одной и той же услуги не может повышаться в зависимости от способа оплаты. В качестве аргументов приводилось недоверие к обработчикам данных (далеко не безосновательное — система уже подвергалась хакерской атаке) и даже религиозные взгляды, мешающие пассажирам приобретать проездную карту. Проблемы возникали и у льготников, которые выучили правила использования своих карт лучше, чем контролеры и водители.

Пассажиры

Главной потерей Липецка в сфере транспорта стала ликвидация троллейбусов. Их объявили слишком старыми, медленными и убыточными — и заменили автобусами, несмотря на протесты горожан. Горькой иронией отозвались жалобы липчан на то, что в Год экологии им пришлось попрощаться с одним из самых экологически чистых видов транспорта.

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При этом главная претензия, которые липчане высказывают по поводу масштабной реформы, — огромное количество вложенных бюджетных средств никак не влияет на качество перевозок в коммерческом транспорте. Сообщения о падениях и травмах пассажиров появлялись в местных СМИ как в начале года — до реформы, — так и повторяются с определенной регулярностью.

Сообщениям о хамском поведении водителей липчане уже перестали удивляться, зато не перестали опасаться за свою жизнь — например, одно из осенних ДТП с участием пассажирского автобуса было спровоцировано, как показала экспертиза, пьяным водителем на рабочем месте. Впрочем, даже трезвость водителя не может гарантировать, что он будет соблюдать правила дорожного движения и будет относиться к пассажирам как людям, а не как к дровам.

В вопросах модернизации транспортной системы долгое время не могли сойтись городские и областные власти: мэр Сергей Иванов говорил о воздушном метро, замгубернатора Юрий Божко — о глобальной реконструкции трамвайной сети.

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Однако, подводя итоги 2017 года, Иванов заявил, что скоростной трамвай всё же может появиться в областном центре, если в финансирование проекта включатся федералы или инвесторы. Среди транспортных нововведений планируются электробусы, две модели которых уже прошли испытания в Липецке, и новые автобусы, закупленные для МУП «Липецкпассажиртранс». Часть из них заменила троллейбусы, 14 вышли на маршруты с 25 декабря, еще 26 должны начать работу в январе 2018 года. Также в 2018 году мэрия планирует закупить около 60 автобусов.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM

Конец «сладкой жизни» липецкой фабрики «Рошен»

В 2017 году завершила свою работу Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», входящая в принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко концерн. В январе компания заявила, что намерена полностью остановить все производственные процессы и уволить оставшихся сотрудников. Такое решение объяснили «экономическими и политическими» причинами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания могла продолжать работу, но акционеры сами приняли такое решение. Валентина Матвиенко, посетившая Липецк в январе, комментируя остановку фабрики, также сказала, что политической подоплеки в этом решении нет, а продиктовано оно было экономическими трудностями предприятия.

К началу 2017 года в штате фабрики оставалось около 700 сотрудников, и все они весной должны были остаться без работы. Однако службы занятости сразу заявили о готовности предложить бывшим работникам кондитерской фабрики аналогичные должности в других компаниях. Стоит отметить, что с 2013 года, когда дела у фабрики начали идти всё хуже и хуже, предприятие уже проводило массовые сокращения работников, и особых сложностей подыскать им другие предложения на рынке труда не составляло. Кладовщики, грузчики, водители, упаковщики требуются на многих липецких предприятиях. Кондитерам, трудоустройство которых представляло определенные сложности, предлагали пройти переподготовку, отправиться на аналогичную работу в другие регионы, а также получить консультативную помощь и открыть, например, свой бизнес. Специально к апрелю и маю, когда ожидалась основная волна увольнений на «Рошене», специалисты подготовили пакеты вакансий именно с учетом специализаций бывших сотрудников этого предприятия.

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Глава региона Олег Королев, в свою очередь, заявил, что, если владельцы решат продать фабрику, много времени это не займет — инвесторы уже высказывали заинтересованность в ее приобретении. При этом потенциальные покупатели присматриваются к липецким активам «Рошена» не только из России, но из-за рубежа.

Часть сотрудников уволились сами, узнав о полной остановке предприятия. Остальные были уволены в апреле и мае. В штате остались только несколько человек, не задействованные в производстве — например, сторожа.

В течение всего года недвижимость фабрики оставалась под арестом, который наложил на нее Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве с НДС. Каждые три месяца суд продлевал арест. Последнее решение было вынесено 13 декабря: до 13 марта 2018 года имущество фабрики останется под арестом.

Bunin.eletsmuseum.ru Дом-музей писателя Ивана Бунина в Ельце

Регион высокой культуры

Успехи властей Липецкой области по привлечению туристов можно оценить не только по возросшему интересу россиян, выбирающих «туризм выходного дня», но и многочисленные награды и верхние места в экспертных рейтингах.

Чаплыгинский район был назван лучшей в ЦФО муниципальной территорией с развитой туристской инфраструктурой — такую оценку району дал рейтинговый комитет Агентства региональных социально-экономических проектов. Благодаря Всероссийскому фестивалю-конкурсу «Туристический сувенир» фирменным сувениром региона стал шоколад на цветах липы, который готовят в мастерской «Шоколадная фея».

Благодаря Федеральному агентству по делам молодежи липецкий военно-исторический клуб «Копье» получит субсидию в 1,2 млн из федерального бюджета на проведение фестивалей исторической реконструкции «Русборг», «СтрЕлец», «Липецкое городище» и «Ладейное поле». Кстати, «Русборг» стал одним из самых крупных событий региона — он собирает более 30 тысяч зрителей.

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Также Липецкая область вошла в число 15 самых популярных российских направлений гастрономического туризма. Гастрономическое направление в регионе представлено фестивалями «Раненбургское застолье» (проходящее в городе-«чемпионе» Чаплыгине), «Доброе сало», «Тыквенная каша» и «Клубничный фестиваль». Внимание туристов привлекают музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова, а также исторические места — например, дом-музей писателя Ивана Бунина или дом в селе Астапово, где умер Лев Толстой. Туристов областная администрация считала по осени — и выяснила, что к концу октября регион посетили более 300 тысяч человек.

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По итогам года Липецкая область также получила сертификат Минкультуры и звание «Регион-лидер по темпам развития культуры».

Криминальный Липецк

События, происходившие в Липецкой области, неоднократно становились предметом обсуждения по всей стране. К сожалению, самыми резонансными информационными поводами становились криминальные новости — убийства, изнасилования, избиения и погромы.

Первое место в этом трагическом рейтинге принадлежит уголовному делу о смерти 30-летней жительницы города Лебедянь, которая скончалась после зверского многочасового избиения собственным сожителем.

В ночь с 9 на 10 декабря мужчина начал избивать сожительницу — предположительно, конфликт произошел на почве ревности. Первые побои зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправке около 23:00, куда пара приехала на машине. Судя по свидетельствам очевидцев, женщина вернулась домой с мучителем, где избиение продолжалось еще несколько часов. В больницу пострадавшую доставил ее отец утром 10 декабря, но женщина скончалась от черепно-мозговой и сочетанной травм тела. В интернете моментально распространился снимок, который садист сделал на своей телефон после избиения — тело пострадавшей представляло собой одну сплошную гематому. Мужчину задержали 19 декабря, он признался в содеянном и был заключен под стражу.

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Svitenko Kate Следственный комитет России

В 2017 году суд поставил точку в деле о смерти пятилетней девочки, скончавшейся в 2016 году в селе Гнилуша от издевательств приемных родителей. Ребенка, отстающего в развитии, супруги Савиновы удочерили в воронежском интернате в 2015 году. Несмотря на то, что у супружеской пары было еще четверо родных детей, раны и следы многочисленных побоев обнаружили только на теме приемной дочери. Приемная мать в показаниях заявила, что таким образом ребенка «воспитывали». У девочки имелись хронические заболевания, а также они сильно отставала от сверстников в развитии — но супругам было об этом известно, и они осознавали, какая ответственность ляжет на них в случае удочерения. Психиатрическая экспертиза признала супружескую пару Савиновых вменяемыми.

Кроме причинения тяжких повреждений, повлекших смерть несовершеннолетнего ребенка, совершенных группой лиц (в этом обвинялись оба супруга,) приемный отец девочки был также признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, а также в попытке изнасилования. Его осудили на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, его супругу — на 14 лет колонии общего режима. Обстоятельствами, смягчившими наказание женщины, стало сотрудничество со следователями и наличие четырех несовершеннолетних детей. В ноябре 2017 года прокурор через суд добился того, что Савиновых лишили родительских прав на родных детей.

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К концу года на всю страну прогремел еще один «семейный» скандал вокруг несовершеннолетних детей. В эфир одного из федеральных телеканалов вышла программа о конфликте бывших супругов: мать троих детей за их недобросовестное воспитание временно ограничили в родительских правах, а детей передали под опеку биологических отцов. Теперь один из мужчин хочет через суд лишить бывшую жену родительских прав. Причиной он назвал то, что бывшая жена от воспитания детей уклонялась. На записи, показанной в эфире программы, двое детей обвинили мать в жестоких издевательствах: женщина и ее сожитель злоупотребляли спиртными напитками, предлагали их детям, а также растлевали детей. СУ СК России по Липецкой области по факту прозвучавшей в СМИ информации возбудили уголовное дело в отношении матери по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» и «Истязание несовершеннолетнего».

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Svitenko Kate Древне-Успенская монастырская церковь. Липецк

Почти на два года тянулось дело двух националистов, которые подожгли купель и разгромили православный крест Свято-Успенского монастыря, совершили несколько нападений на людей на почве национальной неприязни, а также распространяли в интернете разжигающие ненависть материалы.

Погром у монастыря произошел еще летом 2015 года. Когда были установлены подозреваемые, оказалось, что за ними тянется череда других преступлений. Житель Саратовской области 23 лет в интернете познакомился в интернете с 16-летним липчанином. Они быстро подружились на почве националистических взглядов и решили встретиться. Вместе они с ножами напали на трех мужчин и разгромили святой источник. Кроме того, старшего товарища обвинили в убийстве гражданина Узбекистана, совершенном в городе Энгельс до приезда в Липецк, а в квартире девушки младшего при обыске нашли элементы для изготовления взрывного устройства. Весной 2017 года Липецкий областной суд приговорил жителя Саратовской области к лишению свободы на 14 лет, липчанина — на шесть с половиной лет, учитывая тот факт, что в момент совершения преступлений он был несовершеннолетним.

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Еще об одном виде жестокого досуга липецких подростков стало известно благодаря соцсетям. Летом на один из популярных видеохостингов было загружено видео с жестоким избиением молодого человека. Неизвестный подросток заставил другого на камеру «передать привет «Опасному Липецку», а затем несколькими ударами повалил на землю и продолжил избивать ногами. Сейчас в соцсети «ВКонтакте» существует несколько групп с названиями вроде «Опасного Липецка». Все они используются школьниками для травли сверстников: там анонимно публикуются фото с оскорблениями, угрозами и призывами к противоправным действиям в отношении изображенных на фото детей.

Это еще раз напомнило родителям, что в соцсетях сохраняется много опасностей, кроме пресловутых «групп смерти». Дети не только ведут безобидное общение, но могут также подпасть под пагубное влияние, стать агрессорами или, наоборот, жертвами травли. Собственные проверки начали проводить прокуратура, Следственный комитет и МВД.