В Липецкой области у многодетных родителей-убийц отняли детей

Задонск, Липецкая область, , 15:03 — REGNUM В Липецкой области многодетную семейную пару Савиновых, до смерти замучившую пятилетнюю приемную дочь, лишили родительских прав на родных детей. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, девочку с особенностями в развитии Савиновы удочерили из коррекционной школы-интерната Воронежской области и привезли к себе в Задонский район. Приемные родители избивали ребенка: эксперты после смерти девочки обнаружили на ее теле более 60 воздействий и свежих шрамов, причиненных только за промежуток времени от двух недель до нескольких месяцев перед гибелью. Жизнь девочки постепенно угасала, но к медикам семья обратилась только 21 марта 2016 года — когда девочка уже перестала подавать признаки жизни. Причиной смерти определили сочетанную травму тела, осложнившуюся острой кровопотерей и повреждением внутренних органов. Также выяснилось, что ребенок подвергся сексуальному насилию.

Супругов обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязании и убийстве, а приемного отца — еще и в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на изнасилование. При первых допросах Савиновы дали признательные показания. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что оба родителя полностью осознавали, что делают.

Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его жену — к 14 годам в колонии общего режима.

У супругов также было четверо родных несовершеннолетних детей. По данным прокуратуры, к ним также применялись жестокие методы воспитания, в том числе физические наказания.

В июле 2017 года прокуратура обратилась в суд с требованием лишить супругов родительских прав. 9 ноября эти требования были полностью удовлетворены. За четверых несовершеннолетних детей теперь будут отвечать органы опеки и попечительства.

Дело Савиновых вызвало широкий резонанс не только на региональном, но и на федеральном уровне. В поддержку супругов, находившихся под следствием, распространяли в петиции, в которых они характеризовались как образцовая семья. В то же время в Задонском районе проходили митинги за отставку всего районного отдела опеки и попечительства и главы района, которые, по мнению митингующих, допустили преступление из-за недобросовестной работы.

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