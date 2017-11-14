Туристическим символом Липецкой области стал шоколад с цветами липы

Липецк, , 16:21 — REGNUM Фирменный липецкий шоколад на цветах липы вошёл в тройку лидеров на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Теперь он стал официальным сувениром Липецкой области.

В региональном этапе конкурса, проходившем в августе в Белгороде, шоколад завоевал первое место в номинации «Туристический сувенир (еда)» и вышел в финал, который состоялся в Кирове.

Фирменный липецкий шоколад на цветах липы производится два года в мастерской сладостей «Шоколадная фея». Его готовят ремесленным способом на меланжере с каменными жерновами. Он выпускается небольшими партиями по 10 килограммов, измельчение и обработка одной партии шоколада длится три дня. Шоколад упаковывается в фирменные «почтовые «конверты из крафтовой бумаги с видами Липецка. В августе 2017 года слава уникального липецкого шоколада дошла до федерального телеканала — он появился в программе «Поедем, поедим» Джона Уоррена.

В регионе идет активная работа по созданию продвижению гастрономических брендов. В октябре была представлена «вкусная карта» Липецкой области. Каждый муниципалитет представил свои кулинарные изыски. Липецкая область входит в число наиболее привлекательных для гастрономического туризма регионов России. Среди гастрономических фестивалей, которые проводятся в районах, — «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша», «Русская закваска», «Тербунская рассыпуха», «Августовские Спасы».

«Такие праздники за последнее время стали визитной карточкой многих муниципалитетов. Они интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам», — отмечает глава региона Олег Королев.

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