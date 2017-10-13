В Липецк на испытания прибыл второй электробус

Липецк, , 19:06 — REGNUM Электробус «Волгабас» в Липецк 13 октября для тестовых испытаний. Как сообщает пресс-служба мэрии, это уже вторая модель автобуса на электрической тяге, которую опробуют в Липецке.

Первый электробус — производства КамАЗ — полтора месяца отработал в областном центре летом. Он оказался комфортным, но не удовлетворил специалистов реальным пробегом от зарядки до зарядки, который составил всего около 70 километров.

У электробуса VOLGABUS 5270E пробег должен быть значительно выше: с пассажирами в салоне и работающим климат-контролем он, как заявляет производитель, должен проезжать более 200 километров. Соответствует ли это действительности, МУП «Липецкпассажиртранс» предстоит узнать в течение недели. Ровно на это время производитель предоставил технику. Столь короткий срок объясняется высоким спросом на электробус: в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года многие российские города хотят протестировать современный транспорт.

Волжский электробус низкопольный, рассчитан на 90 пассажиров (27 сидений). Время полной зарядки — 5—6 часов. Батарея и силовая установка произведены в России. Максимальная скорость — 80 километров в час.

По данным департамента транспорта, с 14 октября электробус будет работать на маршруте №9т, по которому раньше курсировал троллейбус. 13 октября транспортное средство оборудовали терминалами для безналичной оплаты проезда. В течение недели машину будут пускать по разным маршрутам, чтобы испытать, как она поведет себя в межсезонье на городских спусках и подъемах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецке летом 2017 года началась масштабная транспортная реформа. С 1 августа липецкий транспорт перешел на безналичную систему оплаты — поездку можно оплатить и транспортной картой, и наличными, но наличными выйдет дороже. С 1 сентября стоимость одной поездки при оплате наличными поднялась с 17 до 22 рублей.

Кроме того, в рамках реформы в Липецке полностью ликвидировано троллейбусное движение — бывшие троллейбусные маршруты сейчас обслуживаются автобусами. По данным мэрии, большинство липчан в соцопросе заявили, что троллейбусам предпочитают автобусы. Причины — плохое техническое состояние троллейбусов и низкая скорость движения. Этому предшествовал «экспериментальный» месяц, когда по одному маршруту ходили и троллейбусы, и автобусы, закупленные по программе обновления городского транспорта. Второй формальной причиной для ликвидации троллейбусов стала убыточность этого вида транспорта.

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