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Топ-15 популярных направлений гастрономического туризма в России

Экономика

Гастрономический туризм становится одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме

Анри Матисс. Обеденный стол. 1898
Анри Матисс. Обеденный стол. 1898

Москва, 17 апреля 2017, 14:12 — REGNUM  

В России наибольшей популярностью пользуются одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали, где можно стать гурманом за несколько тысяч рублей, сообщили в ТурСтате.

Например, гастрономический сет в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время ресторанного фестиваля стоит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, однодневный гастрономический тур из Москвы в Тулу с посещением фабрики пряника и молочного комбината — 2 тыс. рублей, а тур из Москвы в Коломну с посещением фабрики пастилы и купеческим обедом — 3 тыс. рублей.

По оценке ТурСтат, гастрономический туризм в России является одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме. В 2016 году рост рынка гастрономического туризма в России оказался в два раза быстрее роста рынка внутреннего туризма в стране равного 10%, а выездной гастрономический туризм в Италию, Францию и Испанию снизился.

В Топ-15 городов и регионов России, популярных для гастрономического туризма, вошли:

Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Коломна), Владимирская область (Суздаль), Казань (Татария), Тверская область (Торжок, Тверь), Тульская область (Тула), Алтайский край, Калининградская область (Калининград, Зеленоградск), Новгородская область (Великий Новгород), Самарская область (Тольятти, Сызрань), Тамбовская область, Рязанская область, Астраханская область (Астрахань), Липецкая область.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время с в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности: познавательный, событийный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.

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Развитие внутреннего туризма
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