Власти Липецка пообещали горожанам скоростной трамвай в 2019 году

Липецк, , 15:53 — REGNUM В Липецке в 2018 году начнется разработка проекта скоростного трамвая. Как сообщил портал Gorod48, об этом на брифинге заявил мэр города Сергей Иванов.

Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, составит восемь-девять миллиардов рублей, однако средства, на которые в городе будет проложен путь скоростному трамваю, из городского бюджета тратить не собираются — ну разве что самую малость.

Для скоростного трамвая сначала мэрия планирует реконструировать уже существующую трамвайную сеть, а затем с помощью дополнительно проложенных путей соединить с Липецком новые отдаленные микрорайоны и Особую экономическую зону «Липецк».

По словам Иванова, Липецк может принять участие в концессионном проекте, а также для реализации проекта будут искать инвесторов. Если все пойдет, как запланировано, к строительству приступят осенью 2018 года, а в 2019-м липчане уже увидят новый вид транспорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 25 декабря на маршрут № 27 вышли 14 новых автобусов, и еще 26 новых автобусов большой вместимости начнут перевозить пассажиров с января 2018 года. Транспорт был закуплен в лизинг сроком на пять лет у ООО «Волгабас».

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При этом сами липчане к новости о скоростном трамвае относятся скептически — горожане не понимают, зачем было убирать с улиц города экологичные троллейбусы и заменять их автотранспортом, чтобы затем снова искать новые способы передвижения.

В то же время обычные трамваи в Липецке не приносят владельцам пользы. Руководство МУП «Липецкпассажиртранс» даже решило передать их в ведение отдельного муниципального предприятия, специально для этого созданного. Такая мера понадобилась для привлечения инвесторов. Убытки, которые приносят МУПу старые трамваи, нивелируют успешную прибыль автотранспорта, что, как боятся власти, отпугивает потенциальных инвесторов, которые более охотно будут вкладывать средства в прибыльное предприятие.

Напомним, эти масштабные обновления — обновление муниципального автотранспорта, переход на безналичную оплату и ликвидация троллейбусов — произошли в рамках реформы общественного транспорта, которую липецкие власти запустили летом 2017 года.

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