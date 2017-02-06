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Сотрудники закрывающегося «Рошена» в Липецке потребуются на других заводах

Экономика
Ситуацию на рынке труда в областном центре оценивают как стабильную

Липецк, 6 февраля 2017, 15:35 — REGNUM  Уровень безработицы в Липецке на начало 2016 года составил 0,48%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, за год в службу занятости обратились более 12 тыс. человек, содействие в трудоустройстве получили почти 10,2 тыс. — 84% от числа обратившихся.

Директор ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Олег Фирсов рассказал, что к 1 января 2017 года численность безработных в областном центре составила 1307 человек — на 23% меньше, чем год назад. Уровень безработицы снизился до 0,48% против 0,62% на 1 января 2016 года. Всего за год статус безработного получили около трех тысяч человек.

К высвобождению в 2016 году по спискам, предоставленным 128 предприятиями, предполагалось 2,2 тыс. человек. По факту их оказалось 1300.

В 2017 году о массовом высвобождении сотрудников — 697 человек — службу занятости уведомила кондитерская фабрика «Рошен». Сокращение начнется в конце апреля и продлится до декабря. Сейчас городской центр занятости обсуждает с предприятиями пищевой промышленности вопросы будущего трудоустройства специалистов, в том числе с предприятием «Лимак». Заинтересованность в липецких квалифицированных кадрах проявило руководство кондитерской фабрики «Славянка» (Белгородская область). Сейчас с потенциальным работодателем обсуждаются детали. Кроме того, о потребности в кадрах заявило открывающееся в ближайшей перспективе на территории особой экономической зоны «Липецк» предприятие по переработке картофеля.

В общем числе безработных женщины составляют 63%, молодежь — 15,8%, инвалиды — 10,6%. Доля граждан с высшим профессиональным образованием достигает 57%, со средним профессиональным образованием — свыше 35%. Уволенных в связи с сокращением численности или штата — 28% от общего числа безработных.

Банк вакансий составил более 15 тыс. единиц. При этом из общего числа заявленных в службу занятости вакансий 65% мест были предназначены для рабочих, а 64% безработных относятся к служащим и инженерно-техническим работникам. К началу 2017 года коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,42 чел. на одну вакансию, что ниже уровня предыдущего года. Наибольшим спросом у работодателей пользовались продавцы, монтажники, водители автомобиля, повара, электрогазосварщики, электромонтеры, слесари, парикмахеры, охранники, неквалифицированные рабочие. Среди специалистов более всего востребованы врачи, средний медицинский персонал, инженеры технических специальностей, менеджеры.

На профессиональное обучение за год были направлены более 570 безработных, 60 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также свыше 60 граждан пенсионного возраста. В рамках организации программ временного трудоустройства в общественных работах приняли участие 854 человека.

В рамках программы «Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом, до 2020 года» в службу занятости обратились 328 участников программы и членов их семей, около 250 участников программы были трудоустроены.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Липецка взяла на контроль сокращение работников Roshen

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Безработица
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