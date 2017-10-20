Липецкую область с начала года посетили более 300 тысяч туристов

Липецк, , 18:02 — REGNUM Липецкую область в 2017 году посетили более 300 тысяч туристов. Как сообщает пресс-служба областной администрации, больше всего гостей привлекают исторические места — село Астапово, где в доме начальника станции умер Лев Толстой, а также дом-музей русского писателя, нобелевского лауреата Ивана Бунина.

«Конечно, подобные туристические маршруты для нас гордость, мы широко их популяризируем и среди жителей России. Также центрами притяжения становятся одни из древнейших российских городов Елец и город Задонск, готовые встретить как российских, так и зарубежных туристов», — отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

При этом ежегодно набирает популярность событийный туризм в Липецкой области. Фестиваль «Русборг» посещают более 30 тыс. зрителей, несколько десятков тысяч человек — праздники «Антоновские яблоки» и «Русская закваска». Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали «Липецкое городище» и музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова. Гастрономическое направление представлено фестивалями «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша», «Клубничный фестиваль». Благодаря им регион прочно вошел в первую пятерку субъектов РФ по событийному туризму, а мероприятия были включены в Национальный календарь событий. Развитие туризма как отдельной отрасли экономики глава региона Олег Королев считает приоритетной задачей органов власти на ближайшие годы.

«На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», — уверен Олег Королев.

При этом у региона в конце октября будет еще один повод встречать гостей: в Липецке 28 и 29 октября пройдут финальные мероприятия Национальной премии в сфере событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 года. В список финалистов премии вошли 196 проектов из 48 регионов страны, в том числе четыре — из Липецкой области.