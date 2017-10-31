Липецкие депутаты решили «спихнуть» трамваи новому предприятию

Липецк, , 15:58 — REGNUM В Липецке трамваи — единственный сохранившийся вид электротранспорта — передадут от МУП «Липецкпассажиртранс» в ведение нового предприятия. Такое решение было принято на заседании Липецкого городского совета депутатов 31 октября.

Транспортное муниципальное предприятие продолжает работать в убыток бюджету, и разделить работу автотранспорта и трамваев, заявил председатель городского департамента транспорта Александр Алынин, нужно для его развития и сотрудничества с инвесторами.

По словам Алтынина, частные компании составляют серьезную конкуренцию муниципальному предприятию. Совместная же работа автобусного и трамвайного парка снижает конкурентоспособность предприятия, потому что себестоимость перевозок повышается по сравнению с остальными участниками рынка.

Выделение электротранспорта в отдельное предприятие, по мнению мэрии, позволит реализовать концессионное соглашение по развитию рельсового транспорта. При этом автобусное предприятие сможет увеличить экономическую подвижность и конкурентоспособность.

«Если не разделить предприятие, инвестор не будет понимать, где его доходная часть, а где чрезмерно затратная. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда надо реформировать отрасль», — поддержал предложение спикер горсовета Игорь Тиньков.

Остальные депутаты также сочли доводы мэрии убедительными и проголосовали за создание отдельного муниципального предприятия — для липецких трамваев.

На этой же сессии депутаты обсудили планы относительно городского транспорта на ближайшее будущее: МУП «Липецкая городская транспортная компания» реорганизуют в МБУ «Липецкая городская транспортная компания». Планируется, что на первом этапе новое предприятие будет предоставлять услуги по составлению расписания, а на втором произойдет создание центра организации дорожного движения.

Александр Алынин также поделился и с планам на более далекую перспективу: в ближайшие два года мэрия собирается закупить 100 автобусов, а до 2022 года купить 150 электробусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецке в ходе транспортной реформы были полностью ликвидированы троллейбусы. По данным мэрии, большинство липчан в соцопросе заявили, что троллейбусам предпочитают автобусы из-за плохого технического состояния троллейбусов и низкой скорости движения. Бывшие троллейбусные маршруты сейчас обслуживаются автобусами. Чтобы вернуть в город экологичный транспорт, администрация решила закупать электробусы. Одна модель уже прошла испытания, но не устроила специалистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецк на испытания прибыл второй электробус