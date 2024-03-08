Материалы с тегом «Зерновая сделка»
В Турции анонсировали визит Зеленского в Стамбул 8 марта
Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu. По данным издания, Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудит ход конфликта на Украине, ситуацию с зерновой сделкой, а...
8 марта 2024
Минсельхоз заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, так как у страны есть свои возможности по экспорту зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Нам эта зерновая сделка не очень интересна, у нас есть возможности свои по экспорту нашего зерна, от зерновой сделки они не...
29 февраля 2024
Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления зерновой сделки
Сейчас нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в прежнем виде. Об этом 8 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в её том виде, в котором она была обговорена и не...
8 февраля 2024
Премьер Италии оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони положительно оценила усилия Анкары по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Об этом зашла речь в ходе встречи итальянского политика с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во дворце Вахдеттин, сообщило 20 января информагентство Askanews. По...
21 января 2024
Польша намерена продлить эмбарго на импорт украинского зерна
Министерство сельского хозяйства Польши объявило о продолжении эмбарго на импорт украинского зерна. Об этом 19 января сообщает пресс-служба министерства в социальной сети. В министерстве отметили, что эмбарго будет действовать до тех пор, пока внутри Евросоюза не будут разработаны механизмы...
19 января 2024
В Кремле заявили, что оснований для возобновления зерновой сделки нет
Оснований для возобновления так называемой зерновой сделки или для заключения нового аналогичного соглашения в настоящее время нет, и дискуссии по этому вопросу не ведутся, заявил журналистам 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, этих разговоров больше не ведётся. Нет...
19 января 2024
В Совфеде прокомментировали идею ВЭФ о нейтральном флоте в Чёрном море
Любой военный флот, который не принадлежит черноморским государствам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума. В новом докладе...
16 января 2024
Турция и ООН готовят предложения по доставке продовольствия
Турция и Организация Объединённых Наций (ООН) разрабатывают предложения для доставки продовольствия нуждающимся странам. Об этом 10 января сообщил источник «РИА Новости» в Анкаре, участвующий в переговорах. Он также добавил, что по этой теме Анкара контактирует с Москвой. «Со стороны ООН в...
10 января 2024
Фидан и Блинкен обсудили способы доставки продукции РФ и Украины на рынки
Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки, сообщил 6 января дипломатический источник ТАСС в Анкаре. «Фидан заявил, что Турция не желает роста напряжённости в регионе...
6 января 2024
Генсек ООН усомнился в необходимости повторения «зерновой сделки»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 22 декабря заявил, что сомневается в необходимости повторения «зерновой сделки». Он отметил, что не видит в этом смысла. «Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение (зерновой сделки. — Прим. ред.)...
новость часа
22 декабря 2023
Эрдоган заявил, что на скорой встрече с Путиным обсудит зерновую сделку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить зерновую сделку, передаёт 19 декабря агентство Anadolu. «В ближайшее время мы встретимся с президентом России Владимиром Путиным и предложим сделать...
19 декабря 2023
Захарова заявила, что приостановка зерновой сделки не привела к катастрофе
Зерновая сделка будет возобновлена, как только с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции, заявила 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству «Франс-Пресс». «Вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о...
новость часа
9 декабря 2023
Африка начала получать бесплатное российское зерно
Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России. «В шесть стран направляются суда с...
4 декабря 2023
Евросоюз предупредили о неизбежности роста закупок российского зерна
Из-за санкций против российских энергоносителей в Европейском союзе выросла себестоимость производства зерна, что усугубило ситуацию с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 декабря заявил Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций...
2 декабря 2023
Мирошник назвал «зерновой саммит» в Киеве «хорошей миной при плохой игре»
Прошедший в Киеве 25 ноября так называемый зерновой саммит лишь имитирует поддержку Украины её союзниками. Об истинном отношении наглядно свидетельствует блокировка КПП на польско-украинской границе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского...
26 ноября 2023
Литва выразила готовность профинансировать вывоз украинского зерна
Власти Литвы дополнительно выделят €2 млн для обеспечения поставок украинского зерна, сообщила 25 ноября на пресс-конференции в Киеве глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните. «Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно €2 млн...
25 ноября 2023
На Украине призвали не питать иллюзий о новом правительстве Польши
Киеву не стоит надеяться на то, что бывший глава Европейского совета Дональд Туск, который имеет шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным образом изменит отношения Польши и Украины. Об этом сообщает украинское издание LB․ua, ссылаясь на источники, близкие к МИД и...
25 октября 2023
В МИД призвали Европу отправить российские удобрения бедным странам
В портах Бельгии, Эстонии и Латвии до сих пор заблокировано порядка 100 тыс. тонн российских минеральных удобрений. Все они предназначены для отправки нуждающимся странам, заявили в МИД России. Ведомство напомнило, что инициативу Москвы передать удобрения бедным странам поддержал лично Генеральный...
22 октября 2023
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес, полагая, что общается с одним из африканских политиков, заявил, что сильно переживает за зерновую сделку, однако выступил против подключения некоторых российских банков к SWIFT ради возобновления сделки. Об этом испанский премьер заявил в беседе с российскими...
19 октября 2023
Из-за Украины Польша проигрывает в экономике и политике — эксперт
Польша оказалась в проигрыше в области экономики и политики из-за конфликта на Украине, отметил 15 октября в статье для издания Myśl Polska профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. «Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно...
16 октября 2023