Москва, 28 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал собеседнику о диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине и нормализации российско-американских отношений. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Кремля.

President Of Russia/Global Look Press Президент России Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Разговор глав государств был обстоятельным, отметила пресс-служба.

«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведённых контактов на высшем и других уровнях», — сказано в сообщении.

При этом Путин обратил внимание Эрдогана на непрекращающиеся попытки киевского режима в нарушение моратория атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, отметила пресс-служба. Также стороны обсудили возможное возобновление Черноморской инициативы.

«Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению Черноморской сделки», — отметила пресс-служба.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в энергетической и других отраслях и ситуацию в Сирии. Президент России поздравил коллегу и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

25 марта пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.