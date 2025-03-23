Москва, 23 марта, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры между Россией и США по возобновлению черноморской «зерновой сделки» будут проходить непросто. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш. — Прим. ред.), мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на видео, опубликованном в Telegram-канале ведущего.

По утверждению Пескова, президент России Владимир Путин, вероятно, даст согласие на возобновление сделки. Делегациям РФ и США на грядущих переговорах предстоит обсудить множество деталей и тонкостей, связанных с данной инициативой.

Как сообщало ИА Регнум, Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь договорённостями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.

В сентябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому предпринять усилия для возрождения «зерновой сделки». Песков тогда отметил, что Москва получила документ с предложениями Анкары, но предыдущий опыт «зерновой сделки» не был успешен.

Спустя месяц Гутерриш в ходе встречи с Путиным заявил, что обеспечение свободы судоходства в Чёрном море имеет первостепенное значение для Украины, России, а также мировой продовольственной и энергетической безопасности.