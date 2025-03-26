Москва, 26 марта, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Договоренности России и США в рамках Черноморской инициативы вступят в силу только после того, как Запад снимет санкции с ряда российских банков и снова подключит их к системе SWIFT. Это следует из текста заявления, опубликованного на сайте Кремля.

Sha Dati/Global Look Press

«Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», ― перечислены в заявлении условия для запуска сделки.

Кроме того, в числе условий значатся снятие ограничений на торговое финансирование, отмена санкций для компаний-производителей и экспортеров продовольственных товаров и удобрений. Еще одно требование касается снятия ограничений на деятельность страховых компаний, работающих с грузами продовольствия и удобрений.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры длились более 12 часов с тремя перерывами. Об итогах консультаций доложили в Москву и Вашингтон.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что представители России и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. По словам министра, Россия выступила за возобновление этой инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что приостановка «зерновой сделки», к возобновлению которой российская сторона готова при условии снятия санкций с российских компаний, привела к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия. При этом она отметила, что Россия продолжает экспортировать отечественное продовольствие и отечественные удобрения нуждающимся странам на безвозмездной основе.

В заявлении Кремля по итогам переговоров отмечено, что, в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договоренностей, поскольку ни одно из ее требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.