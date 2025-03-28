Москва, 28 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли довольно конструктивно, спокойно и не очень результативно, но было бы наивно ждать прорывов на первой же встрече. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью телеканалу «Россия 24».

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Сенатор отметил, что в ходе встречи стороны обсуждали безопасность судоходства в Чёрном море, восстановление доступа России к портам для экспорта сельхозпродукции и подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Этот комплекс вопросов, по его словам, был главным, представители США отнеслись к нему спокойно.

По мнению Карасина, подобные встречи продолжатся, российское руководство поставит перед делегацией новые задачи.

«Работать с нынешней командой США, в принципе, можно, слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции, но это обычное дело, обычная работа», — констатировал Карасин.

Как сообщало ИА Регнум, российско-американские переговоры состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта. Встреча продлилась более 12 часов с тремя перерывами, журналистов на ней не было. Российскую делегацию возглавляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Кремль 25 марта опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп в Эр-Рияде. В нём говорится, что Россия и США в соответствии с договорённостью президентов Владимира Путина и Дональда Трампа условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Стороны также намерены содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам, а также возобновлению поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Договорённости по Черноморской инициативе должны вступить в силу после отмены санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении торговых операций с российским продовольствием.

Кроме того, РФ и США договорились проработать меры по реализации договорённостей о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Соглашение, которое действует 30 суток с 18 марта 2025 года, может быть продлено. Вместе с тем предусмотрен выход из него в случае несоблюдения другой стороной.