Москва, 25 марта, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, соглашение вступит в силу после отмены соответствующих санкций, сообщила 25 марта пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Пресс-служба президента России опубликовала заявление по итогам консультаций.

«В соответствии с договорённостью президентов России и США [Владимира Путина и Дональда Трампа] российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», — сказано в сообщении.

Реализация инициативы включает в себя обеспечение безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля, отметили в Кремле.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения транзакций, сказано в сообщении.

Договорённости вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.

Также должны быть сняты ограничения на операции торгового финансирования, сняты санкции с компаний-производителей и экспортёров продовольствия, ограничения на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений, санкции и ограничения на обслуживание в портах задействованных в этой торговле судов под российским флагом, ограничения на поставки в РФ сельхозтехники и товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине, заявили также в Кремле. Кроме того, в сообщении сказано, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Такая договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что представители России и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.