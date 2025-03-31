Москва, 31 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Черноморская инициатива содержит в себе множество нюансов и деталей. Об этом 31 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он напомнил, что ранее исполнялись условия в отношении Украины, а часть, касавшаяся России, игнорировалась.

«Поэтому сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов [с США]. И еще определенная работа предстоит», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что пока не может озвучить полный перечень вопросов, которые обсуждаются на российско-американских встречах в контексте Черноморской инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Уточнялось, что соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

Министр финансов США Скотт Бессент допустил смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT, для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США обязались помочь в восстановлении доступа экспорта сельхозпродукции и удобрений из РФ на мировые рынки, а также в расширении доступа к платежным системам для проведения транзакций. Для этого необходимо снять санкционные ограничения с «Россельхозбанка» и других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями, и подключить их к SWIFT, пояснила она.

Черноморская инициатива (известна также как «зерновая сделка») была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагала предоставление военными РФ транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, поскольку ни одно из её требований не было выполнено.