Москва, 28 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде были «не очень результативными», но конструктивными, заявил 28 марта глава комитета Совета Федерации по международным делам, член российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин.

МИД РФ/РИА Новости

Внимание было сфокусировано на теме безопасности судоходства в акватории Чёрного моря и восстановлении экспорта сельскохозяйственной продукции из России, рассказал Карасин в эфире телеканала «Россия 24».

Представители американской делегации слушали и воспринимали российские предложения и спокойно отнеслись к ним, отметил сенатор.

«Было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече. Полагаю, что подобного рода встречи продолжатся, и будут поставлены какие-то новые задачи перед нашей группой руководством нашей страны», — заявил Карасин.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Черноморская инициатива (Зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.