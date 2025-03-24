Москва, 24 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и экспертами ООН вопросы безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Были рассмотрены вопросы безопасного судоходства в Чёрном море. Обсуждались также параметры реализации российских гуманитарных акций, включая безвозмездную передачу беднейшим странам произвольно заблокированных в портах ЕС минеральных удобрений», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Уточняется, что в рамках консультаций в Москве стороны обменялись мнениями по проблематике глобальной продовольственной безопасности с упором на усилия по обеспечению выполнения Меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что обеспечение свободы судоходства в Чёрном море имеет первостепенное значение для Украины, России, а также мировой продовольственной и энергетической безопасности.

Руководитель всемирной организации также выразил признательность Турции за проводимую работу по данной теме.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ сообщило, что Гутерриш ещё в марте инициировал переговоры о восстановлении судоходства в Чёрном море, Россия выразила готовность к переговорам, но от них отказался глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам источника, ранее «зерновая сделка» была расторгнута из-за того, что данные России обещания в части облегчения экспорта продовольствия и удобрений не выполнялись.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено.