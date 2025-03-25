Москва, 25 марта, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Россия выступает за возобновление черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех сторон форме. Об этом 25 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Именно этот вопрос был основным на переговорах делегаций РФ и США, которые состоялись 24 марта в Эр-Рияде, сказал Лавров в интервью Первому каналу.

«Мы за возобновление в какой-то форме — более приемлемой для всех — черноморской инициативы», — заявил министр.

Россия поддерживает возобновление «зерновой сделки», поскольку хочет, чтобы рынок зерновых и рынок удобрений были предсказуемыми, а также потому, что беспокоится о положении с продовольствием в Африке и других странах Глобального Юга, которые пострадали от «игр Запада», отметил Лавров.

Представители России сообщили делегации США, что Москва не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и в качестве гарантии необходим прямой приказ Зеленскому из Вашингтона, добавил глава МИД РФ.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашением, использовал морские коридоры для подготовки терактов.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После переговоров Карасин назвал разговор с американской делегацией интересным, трудным и конструктивным, а также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп могут быть продолжены. Сенатор отметил, что стороны в ходе переговоров старались найти пути взаимодействия, хотя их позиции не всегда совпадают.