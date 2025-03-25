Москва, 25 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Представители России и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Об этом 25 марта сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

РИА Новости/МИД РФ

Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, заявил Лавров в интервью Первому каналу. При этом РФ не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона, сказал министр.

«Мне кажется, наши американские партнёры этот сигнал восприняли, они понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с военно-промышленным комплексом», — отметил Лавров.

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После переговоров Карасин назвал разговор интересным, трудным и конструктивным, а также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп могут быть продолжены. Сенатор отметил, что стороны в ходе переговоров старались найти пути взаимодействия, хотя их позиции не всегда совпадают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров обнародовать не будут, поскольку контакты носили технический характер.