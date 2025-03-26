Москва, 26 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Есть все основания полагать, что интересы и условия России в рамках достигнутых в Эр-Рияде договорённостей между Москвой и Вашингтоном будут соблюдены. Об этом в среду, 26 марта, заявил политолог Никита Ляховецкий в беседе с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В МИД РФ 24 марта сообщили, что в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в рамках переговоров в Саудовской Аравии представители стран обсуждали вопрос Черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивали территориальные вопросы.

Переговоры закончились на позитивной ноте, так как Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасность судоходства и неприменение силы в Чёрном море, рассказал эксперт. Он уточнил, что при этом США объявили о намерении способствовать восстановлению доступа российского сельскохозяйственного экспорта и снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам.

«Безусловно, это очень похоже на вторую итерацию зерновой сделки. Россия, однако, жестко стоит на выполнении обязательств другими сторонами. Достигнутые на переговорах соглашения вступят в силу только после выполнения российской части зерновой сделки 2022–2023 гг. Речь идет о снятии санкций с Россельхозбанка и российских производителей, ликвидации запретов на обслуживание в портах российских судов с продовольствием, разрешении продажи в Россию сельхозтехники и других товаров, нужных для сельхозпроизводства»,— заявил Ляховецкий.

Текущая администрация США более договороспособна, чем команда бывшего президента США Джо Байдена, поэтому есть все основания полагать, что условия и интересы России будут соблюдены, считает собеседник агентства. При этом политолог отметил, что Россия четко обозначает красные линии, заявляя о том, что без выполнения обязательств другими контрагентами, включая 30-дневный запрет на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, никакой сделки не будет.

«Другие стороны, особенно Киев, не обладают политической самостоятельностью или даже субъектностью, поэтому подчинятся воле Вашингтона. При этом, говоря о запрете на удары по инфраструктуре, за кликой главы киевского режима Владимира Зеленского нужен будет постоянный контроль. Теряя власть, глава режима может решиться на самые чудовищные провокации. Он понимает, что чуть только настанет мир, его сольют тем или иным путем»,— объяснил эксперт.

По мнению Ляховецкого, Зеленский стал токсичным и для Запада, и для самих украинцев, так как его существование обусловлено продолжением боевых действий. Недоговороспособность и прямое хамство по отношению к США не будут забыты, а поэтому рассчитывать на добросовестность главы киевского режима не приходится, уточнил политолог, добавив, что всё зависит от жесткого контроля со стороны Вашингтона.

«Переговоры между Россией и США — это вещь в любом случае позитивная. Позитивная она потому, что администрация Байдена свела отношения двух крупнейших ядерных держав и сильнейших глобальных игроков к нулю, что недопустимо для глобальной стабильности. Сейчас мы движемся по пути конструктивного диалога, и не только по украинскому вопросу, что не может не радовать», — подытожил собеседник агентства.

25 марта пресс-служба Кремля сообщила о достигнутой договорённости между Россией и США в ходе переговоров в Эр-Рияде об обеспечении реализации Черноморской инициативы. Данное соглашение вступит в силу после отмены соответствующих санкций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что представители России и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ главе киевского режима из Вашингтона.