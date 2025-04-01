Москва, 1 апреля, 2025, 18:21 — ИА Регнум. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках Черноморской инициативы. Об этом 1 апреля заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела: в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок фрахта, страхования и так далее», — отметил он.

Министр добавил, что сейчас американская сторона изучает российские предложения, представители США в ближайшее время должны отреагировать.

Лавров также сообщил, что Россия поддержала ту готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта в Эр-Рияде, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Уточнялось, что соглашение должно вступить в силу после снятия санкций с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.

Министр финансов США Скотт Бессент допустил смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT, для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 марта отметила, что США обязались помочь в восстановлении доступа экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также в расширении доступа к платежным системам для проведения транзакций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта заявил, что Черноморская инициатива содержит в себе множество нюансов и деталей. Он напомнил, что ранее исполнялись условия в отношении Украины, а часть, касавшаяся России, игнорировалась.

Черноморская зерновая инициатива была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагала предоставление военными РФ транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, поскольку ни одно из её требований не было выполнено.