Материалы с тегом «WADA»
WADA вынесло обвинительные приговоры 250 российским спортсменам
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб наказало 250 российских атлетов. Об этом говорится 11 марта в релизе пресс-службы WADA. Кроме того, обвинения были предъявлены ещё 32 спортсменам, порядка 106 случаев пока остаются на...
11 марта 2024
WADA выразило обеспокоенность предстоящими Играми дружбы в России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу проведения с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы. Об этом сообщила пресс-служба агентства. По мнению исполкома антидопингового агентства, спортивное движение и правительства мира «выразили...
11 марта 2024
В Германии сообщили о закрытии 409 допинговых дел против спортсменов из РФ
Более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыты без санкций, сообщил немецкий телеканал ARD, ссылаясь на конфиденциальный отчёт Всемирного антидопингового агентства (WADA)...
новость часа
12 февраля 2024
Россия выплатит WADA взнос за 2023 год, сообщил Матыцин
Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год, заявил 10 февраля российский министр спорта Олег Матыцин. «Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», — сказал Матыцин в интервью ТАСС. Он также сообщил, что Москва ждёт от WADA...
10 февраля 2024
CAS оценил заявление WADA об использовании триметазидина атлетами в России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на нашёл доказательств утверждения эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) о популярности триметазидина среди российских спортсменов, говорится в мотивировочной части решения CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой. «WADA и Международный союз...
8 февраля 2024
В WADA заявили, что приветствуют решение CAS о дисквалификации Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе WADA. «WADA приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырёхлетнюю...
29 января 2024
WADA заявило о расследовании против Испанского антидопингового агентства
Против Испанского антидопингового агентства (CELAD) ведётся расследование из-за нарушений в сборе проб и сокрытия положительных результатов допинг-тестов у спортсменов. Об этом говорится в релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA). «WADA решительно отвергает предположения о том, что...
5 января 2024
СМИ узнали о сокрытии нарушений испанским антидопинговым агентством
Испанское антидопинговое агентство (CELAD) в период с 2017 по 2022 год неоднократно нарушало правила забора проб у спортсменов и не уведомляло о положительных пробах Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил испанский портал Relevo. По информации источника...
29 декабря 2023
В России ответили на заявления МОК и WADA по поводу Игр дружбы
Международной олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют морального права запрещать России проводить Всемирные игры дружбы. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 20 ноября агентству «РИА Новости». «Я считаю, что ни у...
20 ноября 2023
В Госдуме призвали подумать, нужно ли России платить взносы в WADA
Россия могла бы делать взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), если бы для её спортсменов действовали справедливые и равноправные условия. Такое мнение высказал 18 ноября корреспонденту ИА Регнум депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Ранее WADA сообщило, что в 2023 году Россия и...
18 ноября 2023
Оргкомитет Игр дружбы ответил WADA
В оргкомитете Игр дружбы заявили 18 ноября, что уверены в решении возникших у Всемирного антидопингового агентства (WADA) вопросов по предстоящему турниру. «Мы не сомневаемся, что найдём пути решения по данному вопросу», — заявили в оргкомитете. В комитете назвали непростым диалог между WADA и...
18 ноября 2023
Глава WADA пригрозил спортсменам санкциями за участие в Играх дружбы
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести санкции в отношении иностранных спортсменов, которые будут принимать участие в Играх дружбы. Об этом 17 ноября заявил на пресс-конференции президент WADA Витольд Банька. Банька уточнил, что у WADA есть опасения по поводу этих состязаний, так...
18 ноября 2023
Россия и Белоруссия не уплатили взносы в WADA за 2023 год
Россия и Белоруссия не уплатили Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательные взносы за 2023 год, сообщается на сайте этой международной организации. Согласно данным на официальной интернет-странице WADA, российский взнос составляет $1,267 млн, а белорусский — $46 тыс. Кроме того...
18 ноября 2023
Гендиректор WADA отказал России в праве организовать Игры дружбы
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА. «Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы… По кодексу, страна, чьё антидопинговое агентство...
новость часа
18 ноября 2023
WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России от взносов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало рабочую группу по вопросу отказа России и Белоруссии выплачивать организации в 2023 году финансовые взносы, сообщил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель на заседании совета учредителей этой международной структуры в Монреале. По его словам, группа...
17 ноября 2023
WADA настойчиво требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года
Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) вновь высказались за дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. CAS 10 ноября завершил слушания по делу...
11 ноября 2023
WADA вынесло 222 обвинительных приговора в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 222 российских спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, заявил 15 октября глава WADA Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). «На сегодня было вынесено 222 приговора, ещё по...
15 октября 2023
В Госдуме оценили заявления WADA о РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намеренно ищет аргументы для санкций в отношении России. Об этом в беседе с ТАСС 22 сентября заявила депутат Государственной думы и чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. «Понятно, что надо ещё какие-то аргументы приводить к тому, почему...
23 сентября 2023
WADA: санкции против РУСАДА останутся в силе
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставит в силе запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит условие антидопингового агентства, сообщили 22...
22 сентября 2023
WADA наказала 218 спортсменов на основе данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 218 российских спортсменов. Обвинительные приговоры им вынесли на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом 22 сентября заявили в пресс-службе WADA. Также сообщается о 63 спортсменах, которым предъявлены...
22 сентября 2023