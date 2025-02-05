Монреаль, Канада, 6 февраля, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в настоящее время связывается с командой фигуристки Камилы Валиевой по вопросу выплаты компенсации после неудачной апелляции в Федеральном суде Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Иван Шилов ИА Регнум Камила Валиева

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

2 октября швейцарский суд отклонил апелляциюВалиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации. Суд также обязал проигравшую сторону оплатить судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков и компенсацию Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству в размере 8 тыс. франков каждому.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулированы с лишением наград, выигранных после этой даты, в том числе олимпийского золота.

5 февраля стало известно, что Валиевапока не вернула медали, которых лишилась из-за решения CAS о её дисквалификации. Согласно решению, спортсменка потеряла золото чемпионата Европы 2022 года, золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов России 2021, 2022, 2023 годов соответственно, серебро финала Гран-при России 2023 года и награды на отдельных этапах турнира. Срок дисквалификации закончится 25 декабря 2025 года.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин. Оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

МИД России назвал решение CAS вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. В сентябре американские СМИ сообщили, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву.

Сама спортсменка заявила, что планирует продолжить спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации. рассказала, что постепенно приходит в форму, хотя перед выступлениями приходится бороться с «мандражом», и старается выполнять элементы, которые показывала в прошлом сезоне: тройной тулуп и двойной аксель.