Москва, 9 марта, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Бронзового призера чемпионата Европы по греко-римской борьбе Аслана Абдуллина временно отстранили из-за допинга. Информация об этом появилась на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Григорий Сысоев/РИА Новости

Спортсмен отстранен с 28 февраля текущего года. Возможное нарушение произошло в марте 2015-го, но его подробности на сайте не раскрываются.

Основанием для проверки послужили данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей результаты анализов спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2017-м ее копию Всемирному антидопинговому агентстве (WADA) направил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

36-летний Абдуллин завоевал бронзу европейского чемпионата в 2012 году. В 2008 году на Кубке мира стал победителем в составе команды, серебро это же турнира завоевал в 2011 году.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта на основе базы Родченкова отстранили трехкратную серебряную призерку чемпионатов мира по борьбе Ирину Ологонову. Спортсменку обвинили в использовании допинга в период с 2012 по 2015 год.

В России против Родченкова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В конце сентября 2017 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест и объявил информатора WADA в международный розыск. 5 августа прошлого года Родченкова повторно объявили в розыск в России.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Родченков причастен к «криминальному бизнесу» и сам заставлял спортсменов принимать допинг.