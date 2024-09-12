Москва, 12 сентября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Статья агентства Associated Press о невключении в отчёт Спортивного арбитражного суда (CAS) данных, которые могли бы послужить оправданием российской фигуристки Камилы Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил, содержит ряд неточностей. Об этом 12 сентября заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Иван Шилов ИА Регнум Камила Валиева

В WADA отметили, что во время разбирательства в суде первой инстанции независимый эксперт по заказу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провёл эксперимент. Отсюда следует, что не WADA имело право решать, могут ли результаты данного эксперимента использоваться организацией, которая его заказала.

«Эксперимент не был частью расследования WADA, и руководство WADA не допускало необоснованного вмешательства в работу организации, которая является независимой в оперативном отношении. Генеральный директор WADA отметил, что организация никоим образом не должна быть вовлечена в подготовку отчётов сторонами в суде первой инстанции, учитывая право WADA на апелляцию», — пояснили журналистам в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Её лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022. Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу, золото досталось американцам, а серебро — японцам.