Монреаль, Канада, 13 сентября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву по делу о применении запрещённых препаратов. Об этом сообщает американское агентство Associated Press (AP).

Vladimir Baranov/Global Look Press

Отмечается, что в заключении эксперта и бывшего главы WADA Марсьяля Сожи описывалась вероятность попадания частиц таблетки триметазидина в десерт, который приготовил её дедушка. При этом заключение могло положительно сыграть в деле защиты Валиевой на суде, указывает агентство.

«Хотя неясно, какое влияние доклад оказал бы на дело, его отсутствие поднимает туманный вопрос об этичности сокрытия», — пишет агентство.

Вместе с этим AP опубликовало переписку гендиректора WADA Оливье Ниггли с главой департамента разведки и расследований Гюнтером Янгером.

AP обнародовало и иные детали по делу фигуристки, в том числе переписку гендиректора WADA Оливье Ниггли с руководителем департамента разведки и расследований Гюнтером Янгером, которая состоялась после информации о проведённом Сожи эксперименте.

«Гюнтер, у нас проблемы. Как так вышло, что Сожи даёт очень благоприятное заключение для Валиевой. Если это заключение РУСАДА, мы не должны вмешиваться. Это большая проблема с нашей стороны — вмешиваться в заключение, которое будет использоваться в судебном процессе. Мы должны прекратить это», — приводит агентство переписку Ниггли и Гюнтера.

В свою очередь, WADA не стало давать комментарии в ответ на запрос AP.

Как передавало ИА Регнум, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что пропажа данных эксперта в деле Валиевой является политическим заказом.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулированы с лишением наград, выигранных после этой даты.

Международный союз конькобежцев на следующий день заявил, что Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а сборную России — командного олимпийского золота, выигранного в 2022 году в Пекине.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.