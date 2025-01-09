США не заплатили ежегодный взнос и лишились мест в исполкоме WADA
Вашингтон, 9 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Представители США потеряли право на членство в исполнительном комитете и совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в результате неуплаты взноса за 2024 год. Об этом сообщила газета The Guardian.
Уточняется, что американская сторона отказалась заплатить 3,6 млн долларов — взнос, являющийся самым крупным среди государств, сотрудничавших с агентством.
Причиной стал конфликт между WADA и Антидопинговым агентством США (USADA) после того, как к участию в Олимпийских играх 2021 года были допущены 23 китайских пловца с положительными допинг-тестами на запрещенный сердечный препарат триметазидин.
«USADA полностью поддерживает это решение как единственно правильный выбор для защиты прав спортсменов, подотчетности и честной конкуренции», — указано в официальном заявлении на сайте американского агентства от 8 января.
Там подчеркнули, что в WADA необходимо провести серьёзные реформы, которые помогут обеспечить прозрачность в части защиты прав спортсменов.
Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября стало известно, что WADA потеряло 900 допинг-тестов перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Тогда президент USADA Трэвис Тайгарт заявил, что случившееся должно вызвать тревогу у всего олимпийского движения.
В конце июля президент WADA Витольд Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за упомянутого допинг-конфликта с китайскими спортсменами. Он подчеркнул, что антидопинговые правила должны находиться вне политики. В преддверии Олимпиады в Париже его вызвали в Конгресс на слушания, но он отказался ехать.