Монреаль, Канада, 28 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Оправдательное решение по делу итальянского теннисиста Янника Синнера о нарушении антидопинговых правил оспорено. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Shi Tang/Global Look Press

В агентстве отметили, что намерены добиться дисквалификации теннисиста на 1–2 года, в пробах которого нашли анаболический стероид клостебол. Для этого 26 сентября в Спортивный арбитражный суд (CAS) была подана апелляция на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA), которое оправдало Синнера.

«WADA не добивается аннулирования каких-либо результатов, кроме тех, которые уже были аннулированы судом первой инстанции», — говорится в сообщении.

В организации считают неверным «вывод об отсутствии вины или небрежности». Других комментариев в период рассмотрения апелляции не будет, добавили в WADA.

Как сообщало ИА Регнум, положительную пробу на допинг у Синнера, лидирующего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), взяли 10 марта на турнире в Индиан-Уэллсе, США. В ней нашли метаболит клостебола в низких концентрациях. Вторая проба, взятая через восемь дней, вновь показала присутствие анаболика. Синнеру удалось оспорить временное отстранение и продолжить выступления на турнирах.

Независимый трибунал, которому ITIA передало допинг-дело, не нашёл вины или халатности со стороны Синнера. Тем не менее теннисиста лишили призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, где он прошёл в полуфинал.