Москва, 30 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев высказался в поддержку обвиняемого в употреблении допинга первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, дисквалификации которого намерено добиться Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Он заявил об этом 30 сентября на пресс‑конференции.

TASS /EPA/JESSICA LEE

По словам Медведева, спортсмен старается дистанцироваться от ситуации с Синнером, которая является очень тяжёлой для первой ракетки мира.

«Никто не хочет оказаться в такой ситуации. <…> Янник делает то, что должен делать, как и WADA. Посмотрим, чем всё закончится. Мы думали, что всё закончилось ещё тогда, но нет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта на турнире в Индиан-Уэллсе у лидера Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) взяли положительную пробу на допинг с метаболитом клостебола в низких концентрациях. Сделанная через восемь дней вторая проба вновь выявила присутствие анаболика.

Итальянцу удалось оспорить временное отстранение и продолжить выступления на турнирах. Независимый трибунал не нашёл вины или халатности со стороны Синнера, однако его лишили призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, в котором он дошёл до полуфинала.

WADA 28 сентября оспорило оправдательное решение по делу итальянца о нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что агентство собирается добиться дисквалификации теннисиста на 1–2 года. Перед этим, 26 сентября, в Спортивный арбитражный суд (CAS) была подана апелляция на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA), которое оправдало Синнера.

Адвокат теннисиста Джейми Сингер отреагировал на апелляцию WADA на решение по допинговому делу своего клиента заявлением, что орган не должен настаивать на дисквалификации спортсмена. По его словам, юристы первой ракетки мира рассчитывали, что опыт трёх наших экспертов и их хорошо обоснованные и документально подтвержденные суждения убедят всех в том, что вопрос по Синнеру был решен правильно.