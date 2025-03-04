Москва, 4 марта, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Вопрос о возможных последствиях для российской фигуристки Камилы Валиевой, если она так и не вернет медали, которых ее лишили из-за допингового скандала, будут решать организации, которые вручали награды. Об этом 4 марта заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований, является вопросом для этих органов», — процитировал ТАСС ответ агентства.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года обвинил Валиеву в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал её на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Спортсменку лишили наград, полученных за это время, в том числе золотой медали чемпионата Европы 2022 года и призов на чемпионатах России: золота (2021), серебра (2022) и бронзы (2023).

Медаль чемпионата Европы Валиева получила от Международного союза конькобежцев (ISU), а награды отечественных соревнований — от Федерации фигурного катания на коньках России.

Как передавало ИА Регнум, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала Валиеву вернуть медали за аннулированные победы. По ее мнению, все эти достижения были заслуженными, но оспорить дисквалификацию не получится. Медали в любом случае уже связаны со скандалом и будут напоминать о нем, а возвращение наград не станет признанием правоты CAS, в России знают, что фигуристка невиновна.

Причиной решения о дисквалификации Валиевой стало обнаружение в её крови запрещённого препарата триметазидина. Однако уведомление о положительном допинг-тесте было направлено спортсменке с нарушениями установленных процедур.

В сентябре агентство Associated Press сообщило, что WADA скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву. Согласно заключению, запрещённое вещество могло случайно попасть в организм спортсменки через пищу, но эти данные не были учтены.