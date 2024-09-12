Москва, 13 сентября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) намеренно скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву по делу о применении запрещённых препаратов. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, назвав произошедшее политическим заказом.

Александр Вильф / «РИА Новости» Камила Валиева

Парламентарий напомнила о случае с итальянским теннисистом Янником Синнером. В его пробе тоже присутствовала микродоза, но спортсмена оправдали.

«Чаще всего спортсмен может объяснить, откуда у него в пробе взялась микродоза. В таком случае комиссия находит аргументы, чтобы доказывать его невиновность и неумышленное попадание запрещённых веществ в организм. В случае с Камилой — 100% был политический заказ. Он был исполнен спланированно, они специально притормозили публикацию результатов до начала Олимпиады», — пояснила Журова.

По словам депутата, тогда Валиеву отстранили бы раньше, Россия поставила бы другого спортсмена, не было бы скандалов, а Камилу оправдали бы в итоге. На данный момент все суды прошли, российскую фигуристку жестоко наказали, как будто она повторно принимала анаболики, заключила Журова.

Агентство Associated Press 12 сентября опубликовало материал, в котором говорится, что WADA не дало ход результатам расследования эксперта Марсьяля Сожи, который пришёл к выводу, что микроследы запрещённого препарата, попавшего в организм Валиевой вместе с десертом, могли привести к положительному результату допинг-пробы. Тогда руководство потребовало немедленного прекращения исследования Сожи, а его результаты не включили в дело, рассматриваемое Спортивным арбитражным судом (CAS).

Как сообщало ИА Регнум, 29 января 2024 года CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Её лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022. Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу, золото досталось американцам, а серебро — японцам.