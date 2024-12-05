Оттава, 5 декабря, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство WADA предполагает, что при планировании бюджета на 2025 год может не получить обязательный взнос от России. Об этом на заседании совета учредителей заявил гендиректор организации Оливье Ниггли.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Гендиректор сообщил, что существует сценарий, при котором WADA не получит от России ежегодный взнос за 2025 год. Отмечается, что организация также не получила от России деньги за 2024 год в размере $1 335 860, а взнос за 2023 год передан лишь частично.

«Исполнительный комитет рекомендовал принять стратегический план, который будет предложен чуть позже в соответствии с повесткой дня, а также принять бюджет на 2025 год с двумя сценариями, один из которых включает взнос России, а другой — не включает взнос», — заявил Ниггли.

Гендиректор добавил, что агентство по-прежнему ведёт диалог с Россией, однако в сложившейся из-за санкций международной ситуации перевод средств усложняется.

18 ноября 2023 года в Госдуме заявили, что Россия могла бы делать взносы в WADA, если бы для российских спортсменов действовали справедливые и равноправные условия. Однако поведение агентства изначально было слишком политизированным.

Также председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что решение России не платить ежегодный взнос логичное, потому что неправильно оставаться донорами антироссийски настроенной организации.

Кроме того, руководство WADA заявило, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы, и пригрозило санкциями спортсменам, которые примут в них участие.