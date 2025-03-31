Монреаль, Канада, 31 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Действующий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба агентства.

Global Look Press/Maxim Thore/Keystone Press Agency Витольд Банька

«На пост президента претендует один кандидат. Действующий президент WADA Витольд Банька подал заявление о переизбрании», — говорится в сообщении.

Кандидаты должны были подать заявки до 31 января. Предвыборная кампания продлится с 31 марта по 28 мая. Сами выборы состоятся 29 мая.

Банька возглавляет WADA с 1 января 2020 года.

Также сообщается, что в рамках виртуальной конференции состоятся выборы вице-президента WADA. На этот пост также претендует только один кандидат — действующий вице-президент агентства китаянка Ян Ян.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Банька призвал пересмотреть Всемирный антидопинговый кодекс с учетом новой реальности. По его словам, задача WADA и других антидопинговых организаций состоит в том, чтобы «провести различия между случаями подлинного заражения и мошенничества с хорошими ресурсами». Он отметил, что если система будет слишком жёсткой, то от несправедливого решения пострадают невиновные спортсмены, а если, наоборот, слишком снисходительной, то начнут процветать мошенники.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли в декабре заявил, что агентство может не получить обязательный взнос от России за 2025 год. Он сообщил, что организация также не получила от РФ деньги за 2024 год в размере $1 335 860, а взнос за 2023-й был передан лишь частично.