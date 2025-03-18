Оттава, 19 марта, 2025, 01:49 — ИА Регнум. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька призвал пересмотреть Всемирный антидопинговый кодекс с учетом новой реальности. Комментарий главы WADA представила 18 марта пресс-служба организации.

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«Задача WADA, других антидопинговых организаций и в конечном счете трибуналов, рассматривающих эти дела, состоит в том, чтобы провести различия между случаями подлинного заражения и мошенничества с хорошими ресурсами, которые придумывают защиту от заражения», — пояснил Банька.

Как отметил глава WADA, если система будет слишком жёсткой, то от несправедливого решения пострадают невиновные спортсмены, а если, наоборот, слишком снисходительной, то начнут процветать мошенники. Поэтому глава WADA попросил свою команду пересмотреть Всемирный антидопинговый кодекс и усовершенствовать его нормативно-правовую базу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположило в декабре 2024 года агентство WADA, при планировании бюджета на 2025 год оно может не получить обязательный взнос от России. Отмечается, что организация также не получила от России деньги за 2024 год в размере $1 335 860, а взнос за 2023 год передан лишь частично.

18 ноября 2023 года в Госдуме заявили, что Россия могла бы делать взносы в WADA, если бы для российских спортсменов действовали справедливые и равноправные условия. Однако поведение агентства изначально было слишком политизированным.

Также председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что решение России не платить ежегодный взнос логичное, потому что неправильно оставаться донорами антироссийски настроенной организации.