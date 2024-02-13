Материалы с тегом «Олег Газманов»
Олег Газманов назвал причины отмены своих концертов в Подмосковье
Автор-исполнитель, народный артист России Олег Газманов объяснил отмену своих концертов в Подмосковье отсутствием заключённого с ним договора. Об этом музыкант написал на странице в соцсети «ВКонтакте». «В связи с отсутствием заключённого со мной договора о проведении моих концертов в городах...
13 февраля 2024
Олега Газманова выбрали новой «Легендой Тавриды»
В арт-пространстве Liminar 18 декабря состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии-признания «Легенды Тавриды». «Премия «Легенды Тавриды» — про благодарность и справедливость. Это премия за щедрость души, когда мастер не только сам творит, но и передает эту искру творчества своим...
18 декабря 2023
Газманов отреагировал на включение бойцами РФ его песни на фронте перед ВСУ
Народный артист России, певец, композитор Олег Газманов в беседе с ИА Регнум назвал большой честью факт того, что российские бойцы слушают его песни на фронте и деморализуют тем самым противника. Так артист отреагировал на появившееся в Сети видео, снятое одним из военных Вооружённых сил Украины. В...
новость часа
29 ноября 2023
Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову
Президент России Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Об этом говорится в распоряжении российского президента на официальном сайте правовых актов. Кроме того, благодарность получили лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин...
8 ноября 2023
Газманов встретился с финалистами конкурса патриотической песни «Родники»
В креативно-образовательном центре президентского фонда культурных инициатив состоялась встреча народного артиста России Олега Газманова с финалистами конкурса патриотической песни национального проекта «Родники», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В формате...
2 августа 2023