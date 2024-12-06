Москва, 6 декабря, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Отечественные медиа, зачастую действуя по старинке, не хотят пропускать патриотические песни, хотя общество ощущает состояние войны и откликается на это. Такое мнение выразил народный артист России Олег Газманов в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

ИА Регнум

Артист рассказал, как его отговаривали от исполнения патриотической песни на новогоднем огоньке. Довод музыкальных редакторов — «кабы чего не вышло».

«У меня спрашивают: «Что ты будешь петь?» Я хочу спеть новую песню «Русский мир». Они: «Ну, зачем так остро?» Я говорю: «Я хочу спеть для тех, кто за «ленточкой», а не только для тех, кто за праздничным столом сидит», — поделился Газманов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933752" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Газманов рассказал, как его отговаривали петь патриотическую песню на ТВ

Он выразил возмущение тем, что многие на телевидении и радио не понимают, что Россию хотят уничтожить как страну. По его словам, с Россией хотят не конкурировать, её население попросту хотят выкосить и оставить эту территорию для другого народа.

Газманов подчеркнул, что подобная ситуация была бы невозможна во время Великой Отечественной войны, когда появлялись гениальные песни, например, «Вставай, страна огромная». С ними отцы, деды и прадеды ныне живущих вставали из окопов и шли на танки. Нельзя представить, чтобы власть предложила «мазурку играть», а не крутить эти песни по радио.

«Может быть, если они это поймут, придёт ощущение, что надо по-другому действовать», — заключил артист.

Полную версию интервью читайте на сайте ИА Регнум.