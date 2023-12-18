Москва, 18 декабря, 2023, 21:18 — ИА Регнум. В арт-пространстве Liminar 18 декабря состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии-признания «Легенды Тавриды».

Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости Певец Олег Газманов

«Премия «Легенды Тавриды» — про благодарность и справедливость. Это премия за щедрость души, когда мастер не только сам творит, но и передает эту искру творчества своим ученикам. Особенно символично вручать эту премию в год, который объявлен нашим президентом Годом педагога и наставника», — заявил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Премия «Легенды Тавриды» состоялась уже четвёртый раз. Это премия-признание, которая вручается выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. В 2023 году статус «легенды» получил автор-исполнитель, композитор, продюсер, народный артист России Олег Газманов.

Молодые творцы выразили свою благодарность артисту.

«У меня сейчас очень радостное ощущение, что наша страну повернула в правильную сторону. У нас всё в порядке, и молодёжь уже это понимает. Мы двигаемся вперёд. Страна будет действительно мощная, когда каждый молодой человек занимается своим любимым делом и горит им. Я получил уже десятки премий, но эта — настолько чистая, искренняя, без всякого пафоса. Я хочу сказать спасибо всем собравшимся! Я счастлив!» — поблагодарил Газманов.

На протяжении нескольких лет артист поддерживал проекты арт-кластера «Таврида», наставлял начинающих свой путь музыкантов, а в августе 2023 года на сцене фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» прошло шоу-признание «Народный артист. Олег Газманов», где вместе с мэтром выступили молодые артисты — резиденты арт-кластера «Таврида».

Концерт был тепло принят публикой, и вскоре было принято решение повторить его перед московской публикой. Музыкальное шоу «Родники. Олег Газманов и «Таврида. АРТ» прошло на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где зрители услышали известные хиты Олега Газманова в современной авторской аранжировке.

Зрители увидели на сцене самого певца, а также его сына — Родиона Газманова, Митю Фомина, группы GRINKEVICH и Uma2rman, участников сводного хора Движения Первых, а также участников Национального проекта патриотической песни «Родники» — группы «Вместе» и «Сарма 38»!

Премия «Легенды Тавриды» — единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодёжь страны. Лауреатам вручается памятная статуэтка, вдохновенная самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму — скульптурой «Человек, смотрящий в море», символизирующим бесконечный творческий поиск.

В честь «Легенд Тавриды» появилась традиция открывать именные звёзды на арт-объекте «Маяк» и закладывать туда капсулы с посланиями мэтров будущим поколениям.

Как сообщало ИА Регнум, юбилейный фестиваль «Таврида. АРТ» прошёл с 17 по 21 августа в бухте Капсель рядом с Судаком в Крыму. Этот проект Росмолодёжи в 2023 году состоялся под обновлённым названием «Фестиваль молодого искусства». Участниками фестиваля стали резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и творческих индустрий, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодёжных пабликов, представители студенческих СМИ, а также лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».