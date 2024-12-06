Москва, 6 декабря, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Народный артист России Олег Газманов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, как уличил Telegram-канал «Кровавая барыня», связанный с журналисткой Ксенией Собчак, в откровенной лжи. После этого певец посвятил всем недобросовестным представителям СМИ стихотворение.

ИА Регнум

Как рассказал Олег Михайлович, всё произошло после его речи на «круглом столе» в Госдуме. Причём всё выступление было полностью опубликовано, однако на ресурсе Собчак появилась публикация, которая противоречила сказанному артистом.

«Выпустили публикацию с заголовком: «Газманов жалуется, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни». Я такого никогда не говорил и ни на кого не жаловался. Наоборот, я говорил, что молодёжь хочет слушать, но слушать негде. Такие заголовки дискредитирует тех, кто выступал на этом круглом столе, а также дезинформируют общество. Они навязывают людям свой взгляд, совершенно не совпадающий с моим. Я даже хочу направить им письмо, чтобы они дали реальную информацию», — поведал артист.

Для таких журналистов Газманов даже написал стихотворение.

«В век победы пиара над разумом

Кто над пропастью будет стоять во ржи?

Приближаются дети, такие разные

Не дайте пропасть им в пропасти лжи».

Кроме того, народный артист рассказал, что после тог, как он открыто поддержал свою страну и СВО, в отношении него начала настоящая организованная травля.

«Она (травля — ред.) продолжается до сих пор. Все эти ЦИПСО объединяются с каналами Собчак и несут про меня наглую ложь. Травля и угрозы в адрес моей семьи — с этим я живу давно», — сказал артист.

Певец полагает, что публикация в «Кровавой барыне» тоже часть этой травли. Редакторы канала явно не согласны ни с СВО, ни со своей страной, но открыто выступить против большинства не могут.

«И делают это настолько изощрённо, что мы даже не заметили, как они выдали совершенно противоположную информацию о том, что я сказал. Они действуют прямо по Бжезинскому: «Мы сделаем так, что ваши герои будут смешными». И мы это видим. «Зоя Космодемянская — ненормальная», «Маресьев ползёт-ползёт, шишку съест»… Это всё разрабатывается, это не просто так. Всё делается очень толково и даже талантливо», — подчеркнул он.

Олег Газманов уверен, что противостоять такой информационной атаке можно, обличая всю эту ложь, рассказывая, как она создаётся. Артист полагает, что молчать в ответ на фейки нельзя, иначе они распространятся и размножатся.

Полное интервью Олега Газманова читайте на сайте ИА Регнум.