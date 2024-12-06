Москва, 6 декабря, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Народный артист России Олег Газманов рассказал в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, что напишет песню на стихи военного разведчика, который находится в зоне проведения спецоперации.

ИА Регнум

По словам артиста, примерно 300 исполнителей песен на патриотическую тематику сегодня достойны того, чтобы их композиции постоянно звучали в эфире. При этом из 30 тыс. произведений от 300 до 500 песен имеют право стать стопроцентными хитами.

«Исполнители, музыка, слова — всё есть. Не считая того, что нам присылают ребята, которые сочиняют в окопах. У нас есть специальная рубрика — «Песни с фронта», — отметил он.

Артист рассказал, что фронтовых поэтов много, недавно он познакомился с одним из них.

«Буду писать песню на его стихи. Он служит во фронтовой разведке. Он написал такие пронзительные стихи, которые можно придумать только за «ленточкой», — поделился Газманов.

Полную версию интервью читайте на сайте ИА Регнум.